“الصحة” تضيف عدد المستفيدين من التطعيم للتقرير اليومي لمستجدات كورونا تجاوبًا مع مقترح صحفي

بلادي – الرياض :
استجابت وزارة الصحة، لمقترح أحد الصحفيين حول إضافة عدد المستفيدين من تطعيم كورونا، إلى الإنفوجرافيك الخاص بالتقرير اليومي لمستجدات الحالة الوبائية في المملكة.
وأوضح الصحفي محمد بن مفلح ، أنه قدم اقتراحه لإضافة عدد المستفيدين من لقاح “كورونا” بتاريخ 7/ 5/ 2021م عبر “تويتر”، كما أرسله للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، وذلك لما له من آثار نفسية إيجابية وأكثر تفاؤلا في ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن الوزارة استجابت للمقترح الذي قدمه، وجرى بالأمس إضافة عدد مَن تلقوا لقاح كورونا في الإنفوجرافيك الخاص بالتقرير اليومي لمستجدات الفيروس، مقدما شكره وتقديره لوزارة الصحة على اهتمامها ودعمها، وسرعة استجابتها لمقترحه.
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