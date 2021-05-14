تنبيهات بأمطار رعدية وتساقط للبَرَد ورياح مثيرة للأتربة في عدد من المناطق

بلادي – الرياض :
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة في أخرى.
وأوضح المركز أن معظم أنحاء مناطق، عسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى 8 مساءً.
وأبان أن محافظات أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 11 صباحًا وتنتهي 8 مساءً.
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