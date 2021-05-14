بلادي – الرياض :
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، صباح اليوم (الجمعة)، الانتهاء من تهيئة وترميم باب المئذنة الرئيسية في المسجد النبوي، تزامناً مع عيد الفطر المبارك.
وأدى الآلاف صلاة عيد الفطر أمس، في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
على جانب آخر، عايد وكيل الرئيس العام العاملين في المسجد النبوي، مشيداً بما قدموه من أعمال وخدمات كان لها الأثر الطيب في نجاح موسم شهر رمضان.
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