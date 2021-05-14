“الشؤون الإسلامية” تغلق مسجدين مؤقتاً وتعيد فتح 39 آخرين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الجمعة)، إغلاق مسجدين مؤقتًا في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس “كورونا” بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما جرى إغلاقه خلال 97 يوماً بلغ 1175 مسجداً، تم فتح 1168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت إلى أنه جرى إعادة فتح 39 مسجداً منها 28 بمنطقة القصيم و9 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، خاصةً لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.