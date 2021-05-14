ما حكم صيام الست من شوال بنية قضاء أيام من رمضان؟ المفتي يجيب

بلادي – الرياض :
أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، حكم صيام الست من شوال بنية قضاء الأيام التي فاتت المسلم في رمضان.
وأوضح سماحته أن ذلك لا يجوز؛ لأن الأعمال بالنيات، ونية الفرض (أيام القضاء) غير النفل (الست من شوال)، فلكلٍ حكمه الشرعي.
وأشار إلى أنه على المسلم ألا يشرع في صيام الست من شوال، إلا بعد استيفاء الأيام التي فاتته في رمضان.
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