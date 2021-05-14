شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الجمعة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 927 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 12 حالة وفاة ، و 1608 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 431432 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 415747 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7134 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الجمعة.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :