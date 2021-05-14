بلادي – الرياض :
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن آخر تطورات الحالة المدارية في بحر العرب، وتأثيراتها على أجواء المملكة.
وأوضح المركز أن الحالة المدارية في بحر العرب يتوقع خلال الـ48 ساعة القادمة أن تتسبب في أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج، جنوب شرقي بحر العرب، وعلى السواحل الشرقية لجمهورية الهند.
وأشار إلى أن الحالة المدارية في بحر العرب ليس لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.
وأكد أنه سيتم التنويه عن أي مستجدات للحالة في تقرير إلحاقي على موقع المركز ومنصاته على شبكات التواصل الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأرصاد”: لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب على أجواء المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.