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عمر شويل - جدة إنشاء محفظة إستثمارية مصرف الإنماء لتداول الأسهم خلال 3 دقائق بالطريقة الصحيحة، يُعد مصرف الإنماء أحد أفضل الشركاء الماليين سواء للأفراد أو الشركات، كما أن أفضل طرق لزيادة أي فائض مالي هو الإستثمار بها وهناك طريقتان للإستثمار في البنوك إما إنشاء محفظة استثمارية أو صندوق استثماري، ونتناول اليوم أحد خدمات مصرف الإنماء بما يتوافق مع أحكام الشريعة وهي إنشاء محفظة إستثمارية مصرف الإنماء.

إنشاء محفظة استثمارية مصرف الإنماء

لكي تتمكن من إنشاء محفظة استثمارية لتداول الأسهم لدى مصرف الإنماء كل ما عليك هو البحث في متصفح قوقل عن مصرف الإنماء ثم إختيار الإنماء للاستثمار مصرف الإنماء، حتى يتم فتح الصفحة الرئيسية والتي يمكنك من خلالها فتح حساب استثماري بدون الحاجة إلى زيارة الفرع وذلك عبر إستخدام رقم الحساب الخاص بك في مصرف الإنماء فقط وإدخال بياناتك بكل سهولة حتى يتم فتح الحساب خلال دقائق معدودة.

خطوات فتح حساب استثماري

يتم الضغط على فتح حساب استثماري مصرف الإنماء حتى تظهر لك خطوات فتح حساب استثماري والتي تتكون من خمس خطوات والتي توضح أنه لكي تتمكن من إنشاء حساب استثماري يجب أن يكون لديك بطاقة هوية و حساب في مصرف الإنماء وإذا لم يكن لديك حساب سيُطلب منك إنشاء حساب أولاً في مصرف الإنماء بالإضافة إلى رقم جوال مُسجل في المصرف، كما أنه يجب على المتقدم أن يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ويجب على العميل الذي يحتاج مُمثل فقط فتح حساب عن طريق زيارة أقرب فرع.

لتنفيذ خطوات فتح حساب استثماري يتم الضغط على التالي ثم تنفيذ الخطوة الأولى وهي إدخال رقم الهوية، رقم الحساب، رقم بطاقة الصراف و الرقم السري لبطاقة الصراف ثم الضغط على التالي، ثم يتم إرسال رسالة نصية على الجوال المُسجل في مصرف الإنماء بها رمز تفعيلي للتحقق من صحة بياناتك المُدخلة، يتم تحويلك إلى صفحة البيانات الخاصة بك، ثم إختيار إذا كنت تريد إنشاء محفظة استثمارية أو صندوق استثماري ثم إدخال بيانات فتح حساب استثماري في مصرف الإنماء، وفي الخطوة الأخيرة سيقوم النظام بإنشاء الحساب وإرسال معلومات خاصة بتسجيل مستخدم جديد للتداول.