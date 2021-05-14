نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عودة الدوام في البنوك السعودية والمصالح الحكومية بعد انتهاء عيد الفطر 1442 في المقال التالي
مواعيد عودة الدوام في البنوك السعودية والمصالح الحكومية ليتعرف عليها العاملين فيها وايضا المتعاملين معها، حيث يرغب العاملين التعرف على موعد العودة إلى العمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك بنما يرغب المتعاملين مع المصالح والقطاعات الحكومية والبنوك معرفة موعد انتهاء الدوام وعودته من جديد لتجديد التعامل من جديد لتعود الحياة إلى الموعد السابق قبل شهر رمضان والمواعيد الاستثنائية في العيد.
عودة العمل بالحكومي بالمملكة العربية السعودية
مواعيد عودة الدوام في البنوك السعودية
بدات عطلة عيد الفطر المبارك في العديد من المصالح الحكومية والهيئات والبنوك ومكاتب البريد ابتداء من الثامن والعشرين أو الثلاثين من رمضان، أو في العاشر من مايو، بينما بدأت عدد من الهيئات عطلتها في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وبذلك يكون البحث بعد أول ايام العيد عن مواعيد انتهاء العطلة وأيضا مواعيد بداية الدوام، وذلك لعودة العمل من جديد والتعامل الرسمي مع الموسسات والتي يكون فيها البحث كالتالي:
- البحث عن مواعيد دوام القطاع العام والخاص.
- يكون البحث أيضا عن مواعيد دوام البنوك الحكومية والخاصة.
- مواعيد العمل بالمؤسسات التعليمية والمستشفيات “القطاع الرقمي”.
العمل بالبنوك السعودية
كانت مواعيد العمل في رمضان تبدا في الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا وتكون العطلة في أيام الجمعة والسبت من كل اسبوع، ويستمر العمل في تلك المواعيد بعد عيد الفطر في كافة البنوك الحكومية والخاصة بالمملكة، على أن تبدأ الأحد المقبل 16 مايو 2021 على أن تكون ثمانية أيام كاملة، مثل مصرف الراجحي – البنك الخليجي الدولي – البنك الوطني العربي – بنك السعودي للاستثمار – وغيرها.
|العطلة
|البنوك
|تبدأ في
|29 رمضان 1442 – 11 مايو 2021
|تنتهي في
|الثلاثاء 18 مايو 2021
- تكون مواعيد العمل بالمؤسسات الخاصة تنتهي في السبت 3 شوال 1442 – 15 مايو 2021
- يبدا دوام المؤسسات الحكومية الأحد 4 شوال 1442 – 16 مايو 2021.
- موعد الراحة الاسبوعية في ايام الخميس والجمعة.
|القطاع
|يوم بداية الإجازة
|تاريخ بداية الإجازة
|يوم نهاية الإجازة
|تاريخ نهاية الإجازة
|يوم بداية الدوام
|تاريخ بداية الدوام
|القطاع العامّ
|الجمعة
|07/مايو/2021م
|الإثنين
|17/مايو/2021م
|الثلاثاء
|18/مايو/2021م
|القطاع الخاصّ
|الأربعاء
|12/مايو/2021م
|السبت
|15/مايو/2021
|الأحد
|16/مايو/2021
|قطاع البنوك
|الثلاثاء
|11/مايو/2021م
|الأحد
|16/مايو/2021
|الإثنين
|17/مايو/2021م
|القطاع غير الربحي
|الأربعاء
|12/مايو/2021م
|السبت
|15/مايو/2021
|الأحد
|16/مايو/2021
على أن يكون موعد عودة الدوام الرسمي بشكل عام بالمؤسسات الحكومية وايضا القطاع الخاص جميعها ابتداء من الأحد المقبل بعد تمام الانتهاء من أيام عطلة عيد الفطر المبارك.
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