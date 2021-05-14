نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض أرباح بنك الرياض داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفترة الأخيرة تم الايضاح على تراجع الأرباح الفصلية لبنك الرياض بالمملكة العربية السعودية ولذلك قد وصل إلى 1.354 مليار ريال سعودي مخصص، هذا في الربع الأول من العام الجاري 2021م ولذلك تم الإعلان على في العام الماضي 2020 م قد بلغ 1.476 مليار ريال سعودي مخصص، حيث أن قد بلغ نسبة التراجع 8.2% مقابل 879 مليون ريال سعودي مخصص، وهذا في الربع الماضي بنمو 54% حيث أن تم ذكر أن صافي دخل العمولات الخاصة والتمويل والاستثمارات في الربع الأول قد يكون حوالي 2.09 مليار ريال سعودي، ولذلك في العام الماضي 2020 م قد يكون مقابل 1.98 مليار ريال سعودي بنحو 5.4%.

انخفاض أرباح بنك الرياض :

ذكر أن تم تراجع بنك الرياض في انخفاض أرباحه وهذا يعد أمر ضروري مقارنته بالعام الماضي 2020 م ولذلك تم انخفاض صافي الدخل بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات الذي قد بلغ نسبته 4.1% مما أدى ذلك إلى ارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الربع الأول من العام الجاري 2021م في الاستثمارات وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، والمصاريف التشغيلية العديدة، وهذا أدى إلى انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية.

ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان على أن دخل العمليات انخفاض غير جوهري بنسبة حوالي 2.2% ولذلك تم تراجع إلى انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل تحويل العملات الاجنبية، ولذلك أن صافي دخل المتاجرة وقابله ارتفاع جزئي في صافي دخل العمولات الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك أن أن بنك الرياض أوضح عن ارتفاع مقابل الربع الماضي ولذلك يعود إلى ارتفع صافي الدخل لكي يتم انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة حوالي 21.7% حيث أن تم الايضاح على أن يعود ذلك لكي يتم انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.