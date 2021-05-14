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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل بالمملكة وأهم الفئات المستهدفة وقيمة المبلغ المخصص للمستفيدين في المقال التالي
إعانة البحث عن عمل بالمملكة 1442، أعلنت المملكة العربية السعودية صباح اليوم عن إطلاق إعانة البحث عن عمل، وذلك لمساعدة الباحثين عن عمل للحصول على دعم مالي يساندهم ويُعينهم حتى يحصلوا علي فرصة جيدة للعمل، ورفع كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها إليهم، وعليه قد تم وضع شروط ومتطلبات معينة من أجل التقديم للحصول دعم البحث عن العمل بالمملكة، إلي جانب تحديد الفئات المستهدفة من المواطنين وقيمة المبالغ المالية التي يتم صرفها، وعليه فإننا نقوم بتزويد قراء موقع “ثقفني” مزيد من التفاصيل.
الحصول على إعانة البحث عن العمل بالمملكة
أكد مجلس الوزراء السعودي عن صرف إعانة البحث عن العمل لمدة 15 شهراً، والتي يكون مقدارها 2000 ريال سعودي بشكل شهري لمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ بداية الصرف، ومبلغ 1500 ريال سعودي شهري لمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المرحلة الأولي، إلي جانب مبلغ 1000 ريال سعودي شهرياً لمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية، ومبلغ 500 ريال سعودي شهرياً لمدة 3 شهور يتم احتسابها من تاريخ انتهاء المرحلة الثالثة.
الشروط المطلوبة للحصول على إعانة البحث عن العمل
تم وضع العديد من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المتقدم للحصول على إعانة البحث عن العمل وهي كالآتي.
- أولا أن لا يكون المتقدم يحصل على معاش تقاعدي
- ثانياً ألا يكون المتقدم يصرف له أي مبالغ مالية أو تعويض عن عدم العمل.
- ثالثاً أن لا يكون المتقدم في أي مرحلة من التعليم أو متدرب.
- رابعاً أن لا يكون حاصلاً على معاش من الضمان الإجتماعي.
- خامساً أن لا يكون لديه أي نشاط تجاري.
- سادساً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في السعودية بصورة دائمة.
- سابعاً إلا يتعدي عمر المتقدم عن 40 عام ولا يقل عن 20 عام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل بالمملكة وأهم الفئات المستهدفة وقيمة المبلغ المخصص للمستفيدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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