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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سكني للعسكريين من الراجحي .. تمويل بنك الراجحي في المقال التالي
يقدم بنك الراجحي مبادرة التمويل السكني للعسكريين ، حيث يقدم المصرف عدة خيارات مختلفة لأصحاب القطاعات العسكرية، كما يقدم أهم المنتجات العديدة الخاصة بـ صندوق التنمية العقارية مثل برنامج التمويل العقاري ومنتج البناء الذاتي ومنتج وحدة تحت الإنشاء ومبادرة التمويل السكني للعسكريين في الخدمة، والتمويل المدعوم والكثير من التمويلات الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها عن طريق زيارة مصرف الراجحي أو عن طريق زيارة الموقع الرسمي الخاص به.
تمويل سكني للعسكريين
- أهم مميزات هذا التمويل أن الدفعة الأولى الخاصة به تصل إلى 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال سعودي
- يقوم الصندوق بدعم الأرباح بنسبة 100% لمنسوبي القطاع العسكري للعملاء والذي يقل رواتبهم عن مبلغ 14.000 ريال سعودي والمبلغ التمويل والذي يصل إلى حدود الـ 500 ألف ريال
- يدعم الصندوق الأرباح بنسبة 35% إلى نسبة 100% لأصحاب الرواتب التي تزيد عن 14.000 ريال سعودي
- خاصية المتزايد تنطبق في الوقت الحالي على برنامج التمويل العقاري المدعوم مثل الضمانات التمويلية والوحدات السكنية الجاهزة
- تقسيط الدفعة المقدمة في فترة الإنشاء منتج وحده تحت الإنشاء
- تصل معدل النسبة السنوية إلى 5.82%
- رسوم الثانوية هي 1% أو ما يعادل 5.000 ريال سعودي
- يحتسب المبلغ الخاص بالدعم من منسوبي القطاع العسكري.
طريقة التقديم على تمويل سكني
- يوجد بعض الطرق من أجل التقديم على تمويل بنك الراجحي وأبرزها هو زيارة أفرع البنك المتواجدة في شتى أنحاء المملكة حيث يملك الراجحي أكثر من 500 فرع في مختلف المحافظات
- بالنسبة للطريقة الأخرى هي عبر الاتصال على رقم مخصص لخدمة العملاء وهو 8001241222
- الطريقة الأخيرة عن طريق التقديم عبر الشبكة الإنترنت على الموقع الرسمي لـ بنك الراجحي
- الدخول إلى التمويل الذي تريده وهو تمويل السكني للعسكريين
- قم بالنزول إلى أسفل الصفحة لتجد أمامك خيارات التقديم اختر آخر خيار وهو تعبئة نموذج
- انتقل إلى صفحة فيها معلومات شخصية مثل الجنسية ورقم الهوية والراتب الشهري ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني
- بعد أن تملئ كل المعلومات اضغط على كلمة إرسال أو سبميت.
الخدمات المقدمة من بنك الراجحي
يقدم عدة قروض ومنتجات تمويلية أخرى متضمنة بطاقات الائتمان والتمويلات العقارية، رفقة التمويلات الشخصية وتمويل الشركات والمنشآت الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن توفير تمويل السيارات، كما يتوفر البنك على خدمة التقديم على التمويلل إلكترونيا، في حين يرافقه رقم للاستفسار والتواصل مع خدمة العملاء.
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