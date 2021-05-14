نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقساط جوالات ايفون STC وبنك الراجحي بأسعار تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقساط جوالات ايفون أو ايفون أقساط STC من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لأن عدد كبير للغاية منهم يفضلون أجهزة الجوال من نوع أيفون ويبحثون عن ايفون أقساط بسعر الكاش وتقدم العديد من الشركات المختلفة أقساط جوالات بأسعار تنافسية بالإضافة إلى البنوك فيمكن الحصول على الجوال من خلال أقساط جوالات بنك الراجحي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أقساط جوالات ايفون.

أقساط جوالات ايفون

هناك أكثر من عرض من عروض أقساط جوالات ايفون والتي تقوم بتقديمها العديد من شركات التمويل بالإضافة إلى بعض البنوك التي تقوم بتقسيط الجوالات لعملائها، بالإضافة إلى أن هناك بعض البنوك تقوم بتقسيط جوالات للطلاب ضمن الخدمات المقدمة للعملاء في المملكة للحصول على جوالات.

أقساط جوالات بنك الراجحي

يقوم بنك الراجحي بالسماح للعملاء الممتلكين لبطاقات ائتمانية محددة بتقسيط ثمن الجوال المرغوب فيه بالتعاون مع شركة تساهيل ويتم إبلاغ البنك بتحويل العملية إلى تقسيط بعد الشراء وخلال 48 ساعة، شريطة أن يكون سعر الجوال يبدأ من 1000 ريال سعودي أو أعلى.

ايفون أقساط STC

أيضًا تقوم الشركة السعودية للاتصالات بتوفير أجهزة الجوال من إنتاج أبل ايفون لعملائها عبر مجموعة كبيرة من برامج الأقساط الشهرية والتي تناسب جميع العملاء والفئات، حيث تبدأ برامج التقسيط من برنامج 25 والذي تكون فيه قيمة القسط الشهري 28.75 ريال سعودي شاملة الضريبة وتنتهي ببرنامج 250*** والذي تكون فيه قيمة القسط الشهري 287.5 شاملة الضريبة.

وقد وضعت الشركة حد أقصي للاستفادة من برامج التقسيط فيكون أقصي حد لبرنامج الأقساط 25 هو 345 ريال في حالة التقسيط لمدة 12 شهرًا، وفي حالة التقسيط لمدة 18 شهرًا يكون أقصي حد للتمويل 517.5 ريال سعودي، أما في حالة التقسيط لمدة 24 شهرًا يتم رفع حد التمويل إلى 690 ريال سعودي.

وفي حال ما إذا كان الجوال ثمنه يتعدى قيمة التمويل يتعين على العميل سداد فرق قيمة الجهاز كدفعة مقدمة للجهاز المراد الحصول عليه، بالإضافة إلى أنه في حالة إلغاء العميل لخطة التقسيط يتوجب عليه سداد المتبقي من قيمة الجهاز نقدًا بالإضافة إلى قيمة الضريبة المستحقة.