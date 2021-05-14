نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442هـ برقم السجل السعودي في المقال التالي
المساعدة المقطوعة ، تعتبر من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي الذين يحتاجون إلى هذه الاعانات التي تساعدهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لهم، ويتم اختيار الحالات التي حسب الأولوية بدون تحيز لأي شخص في عملية الاختيار، حيث تتم عملية الاختيار بكل شفافية وموضوعية، حيث يتم دراسة الحالات بكل دقة لاختيار الأشخاص الأكثر احتياجا لهذه المساعدات ويتم وضعهم على قوائم الاختيار، حيث يتم وضع القيمة النقدية لهذه المساعدات في الحسابات البنكية للمواطنين الذين يتم اختيارهم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط اختيار مقطوعة الضمان الاجتماعي ورابط التسجيل والاستعلام.
شروط المساعدة المقطوعة برقم السجل.
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-
- لا يقل عمر أي مواطن متقدم للحصول على إعانة الضمان الاجتماعي عن 35 عاما أثناء التقديم على المقطوعة.
- أن يكون المتقدم للاستفادة من هذه الاعانات سعودي الجنسية، أو زوجة المواطن السعودي الأجنبية أو الزوج المتزوج من سعودية.
- أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.
- لا يزيد راتب الشخص المتزوج الذي يريد الحصول على هذه الاعانات عن 8640 ريال سعودي.
- لا يزيد راتب المواطن السعودي الأعزب المتقدم للحصول على مساعدة وزارة الموارد البشرية عن ٣٠٠٠ ريال سعودي.
- تمنح المساعدة المقطوعة حسب أولوية التقديم، في حالة توفر الشروط في الشخص المتقدم.
رابط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، رابط خاص للحصول على هذه الاعانات المقطوعة، وذلك توفيرًا على المواطنين معاناة الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في ربوع المملكة، وقالت أن أي شخص يستطيع التسجيل والاستعلام من خلال رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع الوزارة، وصرحت أيضًا أن هذه المساعدات المقطوعة ليست لها وقت معين لنزولها، لأنها ليست إعانات شهرية، وتصدر من خلال مرسوم ملكي، من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ويأمل الكثيرين من المواطنين أن تصدر المساعدات المقطوعة قريبًا حتى يستطيعون تلبية احتياجاتهم الضرورية.
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