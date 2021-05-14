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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إعانة البحث عن عمل مبادرة جديدة للشباب في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
يتسائل العديد من الأشخاص والشباب حول شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل وهي مبادرة أطلقتها المملكة العربية السعودية لتوفير المال الكافي للشباب ليتمكنوا من بدا إنشاء مشروعهم الخاص موضحين أن هناك شروط خاصة للحصول على تلك المبالغ المالية ،تابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول تلك المبادرة.
شروط إعانة البحث عن عمل
المبالغ المستحقة في الإعانة:
قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالكشف اليوم عن المبالغ التي يمكن إخراجها في ضوء مبادرة الإعانة الخاصة بالعمل والتي ستكون كالآتي
- ألفبين ريال شهريا يتم تقسيمها على أربعة أشهر والذي يبدأ حساب مدتها من تاريخ صرف هذه الدفعة.
- ألف وخمسمائة ريال سعودي شهريا لمدة أربعة أشهر والتي يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة الأولى.
- ألف ريال سعودي كل شهر لمدة أربع أشهر ويبدأ حسابها من بداية انتهاء الفترة الثانية.
- سبعمائة وخمسون ريال سعودي شهرياً لمدة ثلاثة أشهر يبدأ حسابها من وقت انتهاء الفترة الثالثة.
شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل:
وضعت الوزارة مجموعة محددة من الشروط التي يجب توافرا في المتقدم للموافقة على طلبه وإعطائه المبلغ المالي وهي كالآتي
- يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية.
- على المتفدم أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية مع تحديد شروط الإقامة الدائمة.
- لابد أن يكون هذا الشخص جاد تماماً في الحصول على عمل وإقامة مشروع.
- يجب على الفرد ألا يزيد عمر الفرد عن عشرين عاماً وألا يزيد عن عمر الستين.
- على هذا الشخص آلا يكون موظفاً في أي عمل في القطاع العام أو الخاص.
- ليس له أي معاش مقابل التقاعد عن العمل.
- لا يجب أن يكون لهذا الشخص أي مبلغ يصرف للتعويض أو للإعانة.
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