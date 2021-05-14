كيف أعرف الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية stc 1442 التفاصيل هنا

معرفة الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية شركة STC من أكثر الخدمات المتميزة التي تحافظ على الخصوصية للعملاء، ويمكنك معرفة جميع الارقم المسجلة باسمك برقم الهوية من خلال إتباع بعض الخطوات الموضحة في المقال التالي.

طريقة معرفة الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية شركة STC:

الاتصال مع الرابط الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية من هنا.

ثم قم بالضغط على خدمة أرقامي.

الضغط على خانة ابدأ.

قم بالتوجيه إلى خانة بيانات الاستعلامات.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

وفي حالة عدم وجود رقم هاتف مسجل برقم الهوية، يتم الضغط على مربع عدم وجود هاتف متنقل.

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات الخاصة بالبطاقة الشخصية.

سجل رمز التحقق المرئي.

الضغط على خانة الاستعلام.

سوف تحصل على رسالة نصية تحتوي على كود على هاتفك الشخصي، قم بتسجيل هذا الكود في الصفحة الموجودة أمامك.

بعد قليل سوف تحصل على جميع الأرقام المسجلة باسمك والتي تود الحصول عليها.

كيفية معرفة الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية فيرجن:

يمكنك الإتصال على الرقم *115*2*1#.

أو يمكنك إرسال رسالة نصية على الرقم 309985.

من خلال هذه الطرق السابقة يمكنك الحصول على الأرقام المسجلة باسمك برقم الهوية.

طريقة معرفة الأرقام المسجلة باسمي عن طريق الهاتف:

قم بتوجيه رسالة نصية تحمل الرقم 9988 إلى الرقم 900.

إذا كنت أحد عملاء شركة ليبارا السعودية قم بتوجيه رسالة تحمل ID على الرقم 1755.

إذا كنت أحد عملاء شركة موبايلي قم بتوجيه رسالة نصية على الرقم 616166.

إذا كنت أحد عملاء شركة زين بالمملكة العربية السعودية قم بتوجيه الرسالة على الرقم 700123.

طريقة إلغاء الأرقام المسجلة باسمي:

يمكنك الإتصال بخدمة العملاء لإلغاء الأرقام المسجلة باسمك، أو التوجه لأقرب فرع لخدمة العملاء، وتوضيح إرادتك في إلغاء الأرقام المسجلة باسمك، أو وجود أي شكوى أخرى.

وتعمل الشركة بشكل مستمر على تقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين بشكل متميز، حيث تقدم العديد من الباقات التي يحتاج إليها المواطن سواء كانت للمكالمات أو للإنترنت، وبهذا نكون انتهينا من تقديم كل ما يتعلق بكيفية معرفة الأرقام المسجلة باسمك برقم الهوية الوطنية.

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