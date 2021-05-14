الالتزامات المفروضة على المستفيد من إعانة البحث عن عمل وحالات إيقاف الدعم

بلادي – الرياض :

وضع التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء للمساهمة في رفع كفاءة خدمات التأهيل والتدريب المقدمة من الصندوق للباحثين والباحثات عن عمل، عددا من الالتزامات على المستفيدين، وحالات يتوقف صرف الدعم فيها.

وأوضح التنظيم أن المؤهل والمستفيد يلتزمان بدءاً من تاريخ قبول الطلب أو تاريخ صرف الإعانة بما يأتي:

1- إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم أهليته للإعانة.

2- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق أو من يفوضه لتمكينه من التحقق من توافر شروط الأهلية لديه.

٣- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو من يفوضه للمؤهل وللمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في المنصة الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى يقررها الصندوق أو من يفوضه، بما في ذلك الحضور شخصياً لتقويم طلبه أو الحضور لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو من يفوضه.

4- الحضور لأي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل.

5- الحضور لدى الصندوق أو من يفوضه للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.

6- زيارة الملف الإلكتروني في المنصة الإلكترونية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

7- الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تُقدم له.

8- إظهار الجدية في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يقدم له.

9- التجاوب مع الصندوق أو من يفوضه عند التواصل بأي من وسائل التواصل.

10- التجاوب بالحضور إلى الصندوق أو من يفوضه لتقييم جديته في البحث عن عمل.

11- أي التزامات أخرى يحددها الصندوق وفقاً لأهداف التنظيم واللائحة.

12 – على المؤهل إمضاء مدة لا تزيد على شهرين دون أن يخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق، وعلى المستفيد عدم الإخلال بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق.

حالات وقف الإعانة:

يوقف صرف الإعانة للمستفيد فوراً في أي من الحالات الآتية:

أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له.

ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة.

ج- إذا توفي.

د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة من التنظيم.

إجراءات في حال تقديم الباحث عن عمل لبيانات خطأ:

1- يجب على المستفيد -الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة- إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صُرفت له.

2- للصندوق إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.

3- يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صُرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.