“الغذاء والدواء” تحذر من مشاركة منتجات التجميل بين النساء منعاً لانتقال الميكروبات

بلادي – الرياض :
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الجمعة)، النساء من مشاركة منتجات التجميل مع أي شخص آخر، وذلك منعاً لانتقال الميكروبات.
وأوضحت أن مشاركة منتجات التجميل قد تؤدي إلى التهابات العين وتقرحات في الشفاه وظهور الحبوب والالتهابات.
وأكدت الهيئة أن من ضمن المنتجات التي يجب عدم مشاركتها، بودرة الأساس المضغوط، ومنتجات العيون مثل الكحل والمسكرة، ومنتجات الشفاه، وفرش المكياج، والإسفنجات.
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