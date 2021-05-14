القبض على 8 مواطنين ومقيم قاموا بحمل ونقل سوائل بترولية قابلة للاشتعال بالقصيم

بلادي – الرياض : تمكنت شرطة القصيم من القبض على 8 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، قاموا بحمل ونقل سوائل بترولية قابلة للاشتعال. كما تورط المتهمون في قيادة دراجات نارية بشكل متهور ومخالف يهدد سلامة مستخدمي الطرق العامة، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت شرطة القصيم أن المتهمين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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