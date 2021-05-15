بلادي – الرياض :
أوضحت النيابة العامة أن النظام يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو تصديرها أو استيرادها، إلا بتصريح وفقاً لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات.
وأكدت أن تهريب المفرقعات إلى داخل المملكة يُعد مخالفة، ويعاقب مرتكبوها بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وفقاً للمادة 21 من النظام.
وأشارت إلى أن المفرقعات مركب كيميائي مصحوب بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية)، ويُحظر تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً، لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “النيابة العامة”: تهريب المفرقعات أو صنعها أو المُتاجرة فيها بدون تصريح مخالفة.. وهذه عقوبتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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