“جسر الملك فهد” توضح الإجراءات الحالية المتبعة لدخول المملكة

بلادي – الرياض :

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم (الجمعة)، الاشتراطات الصحية المتبعة حالياً للقادمين للمملكة عبر منفذ جسر الملك فهد.

وقالت إن حاملي الجنسية السعودية يُسمح لهم بالدخول بدون إي إجراءات إضافية عن المعمول بها، لكن بالنسبة للجنسيات الأخرى يجب وجود فحص pcr بصلاحية 72 ساعة من وقت أخذ العينة.

يُذكر أن قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة يدخل حيز التطبيق ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، للمواطنين المحصنين والمتعافين من فيروس كورونا، ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما.