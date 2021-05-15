السماح بعودة الشيشة والمعسلات للمقاهي واقتصار الدخول على المحصنين وفق الحالة في “توكلنا”

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في “توكلنا” ابتداء من 5 شوال، وفق البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها للمقاهي الحاصلة على الرخص والتصاريح.

واشتملت الإجراءات والاشتراطات الصحية على وجوب أن يكون جميع العاملين الموجودين في المقهى محصَّنين (محصَّن بجرعتين أو محصَّن بجرعة واحدة أو محصَّن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصَّن في المقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها 7 أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يُسمح بعد تاريخ 1442/11/5هـ بوجود العاملين غير المحصَّنين في المقهى.

كما يقتصر دخول المقاهي على العملاء المحصَّنين (محصَّن بجرعتين أو محصَّن بجرعة واحدة أو محصَّن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يُمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها على الأماكن المفتوحة.

واشترطت ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (3 أمتار) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.

وتضمَّنت الإجراءات أنه يتعين على المقاهي التي لا تتوفر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل إذا كانت مصمَّمة على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء في الجلستين المختلفتين، بجانب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة.

وأكدت الإجراءات الاقتصار على تقديم الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة عن خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، مع عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط ولا تُعطى لشخص آخر في اليوم نفسه.

كما بينت أنه يُمنع على مقدمي الخدمة استخدام الشيشة قبل إعطائها العميل بغرض التجربة والتأكّد من جودتها، ويجب تزويد المحلات بكاميرات مراقبة CCTV عند المداخل والجلسات الخارجية والداخلية وتقديم التسجيلات في حال طُلِبَت من قبل الجهات الرقابية، مع وضع ملصقات تحذيرية على الطاولات والمداخل توضح خطورة التدخين في نقل كوفيد-19.