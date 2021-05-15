ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 11.2 مليون جرعة

بلادي – الرياض :
أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 11,247,279جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.
وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 52 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.
وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.
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