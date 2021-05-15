صرف التعويض خلال سنتين .. وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية 3 قطع أراضٍ لصالح “الكهرباء” في المخواة

بلادي – الرياض :

وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على نزع ملكية أجزاء من 3 قطع أراضٍ بمحافظة المخواة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

وأوضح القرار الذي نشرته جريدة “أم القرى” أن القطع المحددة لنزع الملكية تقع بالمخطط رقم (ب/خ/173/المعدل) في حي سيال بمحافظة المخواة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط محطة شمال نمرة بمحطة قلوة.

وتدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

ومنح القرار الحق لأصحاب الشأن في التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.