بلادي – الرياض :
وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على نزع ملكية أجزاء من 3 قطع أراضٍ بمحافظة المخواة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وأوضح القرار الذي نشرته جريدة “أم القرى” أن القطع المحددة لنزع الملكية تقع بالمخطط رقم (ب/خ/173/المعدل) في حي سيال بمحافظة المخواة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط محطة شمال نمرة بمحطة قلوة.
وتدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
ومنح القرار الحق لأصحاب الشأن في التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صرف التعويض خلال سنتين .. وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية 3 قطع أراضٍ لصالح “الكهرباء” في المخواة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.