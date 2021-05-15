برنامج بنك الراجحي مباشر أفراد على الكمبيوتر أو الموبيل

برنامج بنك الراجحي مباشر أفراد على الكمبيوتر والموبيل يتيح لك هذا التطبيق من الراجحي الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، ويساعدك على الحصول على قرضك الشخصي بسهولة وفى ثواني معدوده، ويعمل هذا البرنامج على الكمبيوتر والموبيل شرط وجود إنترنت، وهو من اهم التطبيقات المنتشرة بالمملكة، ويقدم لك برنامج الراجحي الجديد خدمات اخرى كثيرة لتسهيل التعاملات البنكية بسهولة من البيت توفيرا للوقت والجهد، وأيضا من ضمن الخدمات تحديد أماكن الصراف الآلي الخاص بكل مدينة، وتحويل العملات أيضا بشكل إلكتروني، وهو تطبيق يستحق التجربة من عملاء بنك الراجحي، ومن خلال موقعنا وهذا التقرير سنوضح ماهو البرنامج وفوائده وطريقة التسجيل وكل ما تريد معرفته عنه بشكل مبسط.

برنامج بنك الراجحي مباشر أفراد على الكمبيوتر أوالموبيل

كان يجب على بنك الراجحي بالمملكة مواكبة التطورات الإلكترونية ليساعد عملاؤه بالطرق السهلة ومواكبة الجائحة المرضية كرونا، ويقوم البنك بتحديث البرنامج دائما، ليصل لأعلي مستويات الجودة به والكفاءة، فلا يستدعى العميل الذهاب إلى فرع البنك في اوقات محددة ولكن يستطيع من خلال البرنامج أن يتصل بالبنك في أي وقت وأجراء معاملاته المالية، وهناك طريقة للتسجيل في البرنامج بخطوات سهلة سواء على الكمبيوتر أو الموبيل:

فتح البرنامج المثبت من الموبيل أو الكمبيوتر. الضغط على مربع التسجيل. ضع رقم بطاقاتك البنكية الصراف. ثم قم بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة. إدخال رقم الحساب بالبنك IBAN . ومن التالي اختيار خدمة مباشر أفراد. ثم قم بوضع اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن الخاصة لذلك وبطريقة صحيحة. الموافقة على الشروط والأحكام الموجودة. ومن التالي أدخال رمز التحقق هنا تكون قد سجلت في برنامج مباشر من الراجحي. بعد ذلك تعيد الدخول للبرنامج ووضع اسم المستخدم وكلمة المرور. ومن تسجيل الدخول ضع رمز التحقق ستفتح لك الصفحة الشخصية الخاصة بك.

طريقة فتح حساب الراجحي مباشر أفراد

يمكن فتح حساب للراجحي مباشر أفراد للوطنين والمقيمين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص والاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونيا:

أولا الدخول إلى موقع البنك الرسمي واختيار فتح حساب جارى. الضغط بالموافقة على الشروط والأحكام الموجودة. كتابة المعلومات المطلوبة ثم الضغط على التالي. أدخال بيانات الضرائب لمن لا يحملون الجنسية السعودية. ثم أدخال بياناتك الخاصة في البطاقة العائلية. توثيق الحساب من خلال منصة ابشر. وأخيرا الضغط على تم فقد أنشأت حسابك في الراجحي.

شروط فتح حساب لبنك الراجحي مباشر أفراد

الحد الأدنى للعميل خمسة عشر عاما. أن تكون الهوية للعميل سارية المفعول. أن يكون عنوان البريد الوطني والبريد الإلكتروني للعميل صحيح. أن يكون المتقدم للطلب مسجلا بحساب في منصة ابشر. أن يكون رقم الجوال الموضع للعميل سليم لإرسال الرسائل عليه.

مميزات تطبيق الراجحي مباشر أفراد