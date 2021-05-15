ايفون أقساط STC شروط القبول والطريقه

ايفون أقساط STC من اهم الخدمات التي تقوم بتقديمها شركة الاتصالات السعودية لعملائها الراغبين في امتلاك أجهزة ايفون حديثة، حيث تعتبر أجهزة الأيفون هي الأفضل والأكثر استخدامًا داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلال خدمة أقساط جوالات ايفون تقدم الشركة العديد من الإصدارات المختلفة من شركة ايفون، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على ايفون أقساط STC.

ايفون أقساط STC

يمكن الحصول على ايفون أقساط STC في حالة استيفاء العميل للشروط التي وضعتها الشركة للسماح بالحصول على الأجهزة بالتقسيط وهي:

شروط الحصول على ايفون أقساط STC

يجب أن يقوم العميل بتسجيل جميع بياناته بصورة صحيحة عبر ممثلي خدمة العملاء.

في حالة طلب العميل لإلغاء برنامج التقسيط يتعين عليه دفع القيمة المتبقية من ثمن الجهاز بالإضافة إلى قيمة الضريبة.

يتم إضافة قيمة إضافية نظير تقسيط الجهاز للعميل.

يجب سداد قيمة الأقساط في الميعاد المحدد لها مع توفير ضمان السداد اللازم.

ايفون 12 STC أقساط

يمكن الحصول على أكثر من نوع من أجهزة ايفون عبر المتجر الإلكتروني الخاص بالشركة السعودية للاتصالات ومنها جهاز ايفون 12 ويمكن الحصول عليه عبر الخطوات التالية:

يقوم العميل بالدخول إلى الصفحة الرسمية للشركة الاتصالات السعودية.

يتم التوجه إلى أيقونة حسابي ومنها يتم تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور، وفي حالة عدم امتلاك العميل لحساب على الموقع يتعين عليه إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول يقوم العميل بالتوجه إلى المتجر الإلكتروني، واختيار الأجهزة الذكية.

يتم عرض كافة الأجهزة الذكية للعميل ومنها يتم اختيار جوال ايفون 12.

تفتح بعدها صفحة جديدة بها كافة المميزات الخاصة بالجهاز ويجب تحديد نظام التقسيط المرغوب فيه، وكذلك طريقة الدفع ليتم خصم القسط الشهري من خلالها.

يتم تأكيد حجز الجهاز، وبمجرد مراجعة الطلب من قبل الشركة يتم التواصل مع العميل لتحديد موعد ومقر استلام الجهاز من إحدى مقرات الشركة المتعددة في المملكة.

بالإضافة إلى الجوالات فإن شركة الاتصالات السعودية قد وفرت العديد من الأجهزة الأخرى لعملائها كالأجهزة اللوحية وأجهزة الكويك نت، كما قامت بتوفير أجهزة الترفيه المنزلية لعملائها.