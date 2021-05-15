شراء سيارة فورد فقط بقسط شهري 1,019 ريال سعودي هو أحد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي بالتنسيق مع شركة السيارات المعروفة والمشهورة “يوسف ناغي فورد“. حيث أعلن مصرف الراجحي في وقت سابق عن البدء في سريان العرض والذي تقرر موعد انتهائه في يوم 31/5/2021 “الشهر الجاري”, ويبدو أن العرض هام جداً وذو منفعة كبيرة جداً لجميع الفئات العاملة بكافة قطاعات المملكة العربية السعودية ليشمل العملاء المحول لهم الرواتب علي مصرف الراجحي أو الغير محول لهم الراتب أو فئات أخري وسيتم توضيح الأمر خلال هذا المقال. ويعد مصرف الراجحي هو أحد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية الذي يقوم بنشر وتقديم العديد من العروض وبصفة مستمرة. وكذلك تحرص معظم البنوك السعودية ومنها بنك الرياض علي تقديم هذه الفئة من العروض (تملك أو تأجير للسيارات) لعل منها عرض 50:50 لشراء سيارات, وفيما يلي سيتم شرح تفاصيل كيفية شراء سيارة فورد فقط بقسط شهري 1,019 ريال سعودي وكذلك تناول تفاصيل الحصول علي العرض سواء بتحويل الراتب أو عدم تحويله.

شراء سيارة فورد من مصرف الراجحي بتحويل الراتب

بدون دفعة أولى مقدمة (0%).

بدون وجود رسوم إدارية (0%).

تسهيلات في أنظمة السداد.

أقساط شهرية تصل إلي (5) سنوات (60 شهراً).

دفعة استلام نهائي وأخيرة (تملك) تصل إلي (40%).

معدلات النسبة السنوية تصل إلي (6,15%) علي أن تشمل التأمين الشامل.

أقساط شهرية مرضية جداً وكمثال للتوضيح في حالة الرغبة في شراء سيارة بتمويل (75,000) ألف ريال سعودي ومطلوب التقسيط لمدة (5) سنوات (60 شهرا) ومعدل النسبة السنوية (6,15%) فيكون القسط الشهري (1,019) فقط حوالي ألف ريال سعودي ودفعة تملك (30,000) ألف ريال سعودي.

شراء سيارة فورد من مصرف الراجحي بدون تحويل الراتب

دفعة أولى مقدمة (5%).

بدون وجود رسوم إدارية (0%).

تسهيلات في أنظمة السداد.

أقساط شهرية تصل إلي (5) سنوات (60 شهراً).

دفعة استلام نهائي وأخيرة (تملك) تصل إلي (35%).

معدلات النسبة السنوية تصل إلي (7,49%) علي أن تشمل التأمين الشامل.

أقساط شهرية مرضية جداً وكمثال للتوضيح في حالة الرغبة في شراء سيارة بتمويل (75,000) ألف ريال سعودي ستكون الدفعة الأولي (3,750) ألف ريال فقط ومطلوب التقسيط لمدة (5) سنوات (60 شهرا) ومعدل النسبة السنوية (7,49%) فيكون القسط الشهري (1,055) فقط حوالي ألف ريال سعودي ودفعة تملك (26,250) ألف ريال سعودي.

مما يعكس مدي أهمية العرض المقدم من شركة يوسف الناغي فورد حيث يمكنك بتحويل الراتب إلي مصرف الراجحي الحصول علي سيارة فقط بقسط شهري (1,019) ريال وفي حالة عدم تحويل الراتب فيمكن شراء سيارة بمقدم فقط (3,750) ريال وقسط شهري (1,055) ريال كما أنه يمكن القيام بالتقديم للحصول علي العرض إلكترونياً وتعبئة النموذج الخاص بالطلب.