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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطالبات بصرف المساعدة المقطوعة وكيفية الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة 1442 في المقال التالي
المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية هي قيمة الدعم المستحق من قبل الحكومة والتي تم إطلاقها من قبل وزارة الموارد البشرية للمواطنين من المستحقين لأهلية المنحة لتكون واحدة من أبرز المساعدات التي تقدمها المملكة، ويتم صرف المعونة لمقطوعة الضمان الاجتماعي بصفة شهرية أو بصفة سنوية إلى المواطنين السعوديين حسب القرارات التي يتم الإعلان عنها بالمملكة، كما يمكن الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب، ومتابعة المستفيدين لطلب المقطوعه للضمان الاجتماعي بسهولة إلكترونيًا.
المطالبات بصرف المساعدة المقطوعة
بعد أن تم تأخير موعد صرف المساعدات المقطوعة، وعدم نزولها وصرفها منذ أربعة سنوات منذ عام 1439 هجريًا، ظهر روّاد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالإعراب عن استيائهم، مطالبين بصرف المقطوعه للأسر والمستقلين، حتى تكون عون لكل الأفراد من ذوي الدخل المنخفض المستوفين للشروط في ظل الظروف المادية السيئة، وقد قدم البعض منهم طلب بتغريدات لهم عبر تويتر مناشدين خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله وولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله والسيد وزير الموارد البشرية بصرف معونة مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستفيدين من الضمان، وقد فعلوا هاشتاج للمطالبة بصرف المقطوعة #نطالب_بصرف_ المساعدة_المقطوعه
الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة
حتى الآن لم تظهر أية معلومات جديدة عن موعد إيداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة، حيث لم تعلن بعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف المقطوعة، ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني وموعد الصرف للمسجلين من مستفيدي الدعم بها والمستحقين من أهلية برنامج المساعدات المقطوعة من خلال خدمة الاستعلام إلكترونيا وذلك عبر اتباع ما يلي:
- حتى يمكن التقديم على المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي يتم أولًا الدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.
- بعد ذلك أدخل إلى رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب.
- أكتب رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم اكتب رمز التحقق من الاستخدام البشري.
- انقر بعد ذلك على أيقونة عرض للاستعلام عن المساعده والتعرف على موعد الصرف.
شروط التسجيل في معونة الضمان الاجتماعي
يلزم للحصول على المعونة من قبل وزارة التنمية البشرية استيفاء العديد من الشروط، وهذه الخطوات تتمثل في التالي:
- أن يكون المسجل في برنامج المساعدة عمره يزيد عن الخمس والثلاثون عامًا.
- واحدة من أهم الشروط للتسجيل أن يكون سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي يحصل على راتب شهري لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.
- من ضمن الشروط اللازم استيفائها أنه يجب ألا يكون لدى المتقدمؤ سجلًا تجاريًا.
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