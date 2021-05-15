نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات موبايلي ايفون 12 الشروط والطريقة في المقال التالي
تقسيط جوالات موبايلي ايفون 12 من أفضل وأهم الخدمات التي تقوم بتقديمها شركة موبايلي لعملائها، حيث يرغب العديد من العملاء بالحصول على أجهزة جوال من طراز ايفون لما يتميز به الجهاز من كفاءة عالية وتطور كبير، لذا فقد سمحت الشركة بالحصول على ايفون 12 موبايلي أقساط وكذلك يمكن تقسيط ايفون 12 برو ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط جوالات موبايلي ايفون 12.
تقسيط جوالات موبايلي ايفون 12
للحصول على خدمة أقساط جوالات ايفون 12، يتعين على العميل معرفة الشروط التي قامت الشركة بوضعها للسماح له بالتقسيط وهي:
شروط تقسيط الجوالات من موبايلي
- يجب أن يكون الراغب في الحصول على الجوال بالتقسيط من العملاء الفعليين بالشركة.
- يجب أن يكون الخط مسموح له بالتقسيط ويتم معرفة ذلك عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم (110) مدون بها (1222) ليتم الرد عن طريق الشركة بالخطط المتاحة للعميل.
- يجب أن يقوم العميل بتوقيع عقد التزام لضمان سداد قيمة القسط في المواعيد المحددة.
- يجب على العميل سداد ثمن الجهاز المتبقي شاملًا الضريبة في حالة إلغاء طلب التقسيط بعد الحصول عليه.
طريقة شراء جوال ايفون 12 من موبايلي
يجب على العميل الراغب في تقسيط جوال ايفون 12 من شركة موبايلي أن يقوم بالخطوات التالية لإتمام عملية الشراء:
- يقوم العميل بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة موبايلي.
- يقوم العميل بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، ويستطيع إنشاء حساب جديد في الموقع في حالة عدم امتلاكه لحساب خاص به.
- التوجه بعد ذلك إلى المتجر الإلكتروني، ومنه يتم اختيار الأجهزة الذكية.
- يظهر أمام العميل كافة الأجهزة المتاحة بالمتجر ويتم اختيار ايفون 12 من ضمن الجوالات المتاحة، ومن ثم تحديد اللون المرغوب به وكذلك مساحة الجوال المطلوبة.
- الضغط على كلمة الشراء الآن، يتم بعدها توجه العميل إلى صفحة إتمام الشراء واختيار طريقة الدفع المفضلة ليتم خصم قيمة القسط عن طريقها.
- يقوم العميل بعد ذلك بتفعيل مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ومن ثم يتم الضغط على كلمة تأكيد الطلب.
- بعد تأكيد الطلب يتم مراجعة من قبل الشركة وعلى العميل متابعة حالة الطلب لتحديد موعد استلام الجهاز وتوقيع عقد الالتزام مع الشركة.
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