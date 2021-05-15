نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعانة البحث عن عمل تعرف على الشروط والفئات المستهدفة والمبلغ بعد موافقة مجلس الوزراء بالمملكة في المقال التالي

إعانة البحث عن عمل، وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، منذ قليل على مشروع خاص بصرف إعانة البحث عن عمل، وذلك للمواطنين السعوديين الذين يبحثون عن عمل، وذلك وفق شروط وضوابط معينة حددها المشروع، ومنذ الإعلان عن الإعانة وازداد عملية البحث من المواطنين في المملكة، عن طريقة التقديم للحصول على الإعانة، وعن ما هي الشروط الواجب توافرها فيمن يستحق صرف الإعانة وآلية الصرف، وعن قيمة المبلغ الذي سيتم صرفه، ولذلك وحرصاً من موقع “ثقفني” على أن يتيح المعلومة كاملة سوف نستعرض معكم الإيجابات الشافية الوافية عن هذا الموضوع. شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة وهذا شرط أساسي لصرف الإعانة. أن يكون قادر على العمل ويبحث بجدية عن العمل ويحدد ذلك لائحة المشروع التنفيذية. لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة. ألا يكون موظفاً بأي وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص. ألا يكون مستفيد من معاش تقاعدي. لا يصرف له أي راتب أو أي تعويض عن تعطله عن العمل. ألا يكون ممن يصرف لهم معاش من الضمان الاجتماعي. ألا يكون طالب في أي مراحل التعليم المختلفة وكذلك ألا يكون متدرب. ليس لديه أي نشاط تجاري ويحدد ذلك لائحة المشروع التنفيذية. ألا يكون الدخل الخاص بمقدم الطلب أو ثروته تزيد عن الحد المطلوب للحصول على الإعانة وذلك وفق لائحة المشروع. ألا يكون قد حصل على إعانة البحث عن عمل قبل ذلك. الفئات المستحقة وآلية الصرف 2000 ريال سعودي لمدة 4 شهور من تاريخ بداية صرف الإعانة.

1500 ريال سعودي لمدة 4 شهور منذ انتهاء الفترة الأولى.

1000 ريال سعودي لمدة 4 شهور يبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الثانية.

750 ريال سعودي لمدة 3 شهور ويتم بدايتها من تاريخ انتهاء الفترة الثالثة. الوسوم عمر شويل - جدة إعانة البحث عن عمل تعرف على الشروط والفئات المستهدفة والمبلغ بعد موافقة مجلس الوزراء بالمملكة error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعانة البحث عن عمل تعرف على الشروط والفئات المستهدفة والمبلغ بعد موافقة مجلس الوزراء بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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