نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هواتف ذكية مكتبة جرير في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مكتبة جرير مجموعة من عروض العيد على الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية، وهي مجموعة من العروض على هواتف سامسونج وأجهزة أيفون وأجهزة هواوي وموتورولا وغيرها من الهواتف.

عروض هواتف ذكية مكتبة جرير في السعودية

هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا سعة 256 جيجا بايت بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي، وهاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا سعة 256 جيجا بايت بسعر 4599 ريال سعودي بدلًامن 5399 ريال سعودي، وهاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا سعة 128 جيجا بايت بسعر 4399 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي، وهاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.

خصومات على هواتف ذكية مكتبة جرير في السعودية

ونواصل الخصومات والعروض على الهواتف الذكية من مكتبة جرير فنجد عرض سامسونج جالاكسي اس 21سعة 256 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال سعودي، وهاتف سامسونج جالاكسي اس 21 سعة 256 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال سعودي، وهاتف جالاكسي اس 20 الترا سعة 128 جيجا بايت بسعر 32299 بدلًا من سعر 5039 ريال سعودي، وهاتف سامسونج جالاكسي اس 20 الترا سعة 128 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 5039 ريال سعودي، وهاتف سامسونج جالاسي اس 20 الترا سعة 128 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 5039 ريال سعودي، وهاتف سامسونج +جالاكسي اس 21 سعة 256 جيجا بايت بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي.

مزيد من الخصومات على المحمول الذكي في مكتبة جرير 2021

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا سعة 256 بثمن 3599 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي، وهاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا سعة 256 جيجا بايت بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي، وهاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا سعة 256 ريال سعودي بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي، وهاتف سامسونج +جالاكسي 21 سعة 128 جيجا بايت بسعر 3699 ريال سعودي، بدلًا من 3999 ريال سعودي.

خصومات على اجهزة ايفون في مكتبة جرير 2021

وفيما يخص الخصومات على الايفون فهناك ابل ايفون 12 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت فضي بسعر 5399 ريال سعودي بدلًا من 56699 ريال سعودي، وهاتف ابل ايفون 12 برو سعة 256 جيجا بايت فضي الجيل 4899 ريال سعودي بدلًا من 5199 ويوجد منه اللون الذهبي بنفس السعر، ويوجد منه اللون الأزرق المحيطي بمبلغ 4899 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.