عروض جرير للجوالات 2021 ايفون جميع الفئات

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات 2021 ايفون تدخل في نطاق عروض الجوالات الذكية من جرير المتوفر بها أحدث الأجهزة، وقد اعتادت مكتبة جرير على تقديم خصومات لجميع عملائها في كافة الفروع وأتاحت فرص التسوق من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي للتسهيل على المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية، وقد توفرت عروض جرير ايفون 12 max إلى جانب إمكانية الحصول على جرير ايفون 12 تقسيط لهذا نتابع معًا عروض جرير للجوالات 2021 ايفون بالتفصيل.

عروض جرير للجوالات 2021 ايفون

تعتبر أجهزة الآيفون واحدة من الأجهزة التي يقبل على شرائها الجميع نظرًا لإمكانياتها الرائعة ومواصفاتها المتميزة، كما أن لها ضمان، وقد استطاعت مكتبة جرير أن تطرح خصومات متنوعة للعملاء في إطار حرصها على توفير أجهزة بأسعار في متناول يد الجميع، ومن بين تلك العروض:

تقدم مكتبة جرير خصم على جوال ايفون 11 برو، بألوان رائعة وإمكانياته المتميزة ومساحة التخزين التي تصل إلى 256 جيجا بايت، فقط بسعر 3999 ريال سعودي، كما أن هناك جوال ايفون 11 برو ماكس مساحة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت بألوانه الرائعة، بخصم يصل إلى 27% وبسعر يصل إلى 4319 ريال سعودي.

كما أن هناك خصومات على جوال ابل ايفون 11 برو بمساحة تخزين 512 جيجا بايت، فقط بسعر يصل إلى 4719 ريال سعودي، وجوال ابل ايفون إكس اس ماكس بمساحة تخزين تصل إلى 64 جيجا بايت ويمكن طلب الجوال من خلال أنظمة التقسيط المتوفرة من خلال المكتبة.

عروض جرير ايفون 12 برو ماكس

وقد وفرت مكتبة جرير أحدث الخصومات على جوال ايفون 12 برو ماكس بألوان متنوعة كما طرحتها الشركة المصنعة، فيمكن الحصول على جوال ايفون 12 برو ماكس بمساحة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت فقط بسعر 5399 ريال سعودي.

عروض ايفون 12 برو من جرير

ويمكنك اقتناء جوال ايفون 12 برو بمساحة تخزين 256 جيجا بايت، بسعر يصل إلى 4899 ريال سعودي، ومتوفر من خلال المكتبة ألوان عديدة من هذه الفئة من الجوالات.

وتقدم لك المكتبة أيضًا خصومات على ابل ايفون 12 ميني بمساحة تخزين 64 جيجا بايت، وتقنية الجيل الخامس فقط بسعر 2999 ريال سعودي، ومتاح إمكانية التقسيط للجوال بجميع ألوانه المتوفرة في مكتبة جرير.