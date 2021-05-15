رابط صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للتقديم في برنامج حافز البحث عن عمل

رابط صندوق تنمية الموارد البشرية، منذ قليل أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، عن إقرار مشروع إعانة الباحث عن عمل لعام 1442، وذلك لمساعدة الجادين في البحث عن عمل، ومساهمة من المملكة لمساعدة هؤلاء في الحصول على فرصة عمل شريفة، ويقوم البرنامج بمساعدة الراغبين في الحصول على عمل، وتدريبهم بمقابل مالي وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مستدامة، كما أن البرنامج ليس مقتصر فقط على تقديم دعم مالي وفقط، بل يعمل على تدريب الشباب وتأهيلهم ومساعدتهم على الحصول على فرصة عمل، وذلك بهدف تقليل البطالة في المملكة وتقليل أعداد العاطلين، ومنذ الإعلان عن حافز البحث عن عمل ازداد البحث عبر محرك البحث جوجل، عن ما هي الشروط والفئات المستحقة لهذا الحافز وعن رابط صندوق تنمية الموارد البشرية، وعن آلية التسجيل والمبلغ المستحق، لذلك سوف نوافيكم بكل ما هو متعلق بهذا الموضوع عبر موقع ثقفني.

رابط صندوق تنمية الموارد البشرية

منذ الإعلان عن حافز البحث عن عمل، وكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، يبحثون عبر محركات البحث عن آلية التسجيل للحصول على هذه الإعانة، وعن رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل، للحصول على الحافز، وما هي المبالغ المنصرفة للمستحقين للحافز ومدتها.

شروط الاستفادة من إعانة الباحث عن عمل

أن يكون المستحق للإعانة سعودي الجنسية.

قادر على العمل.

لا يعمل في أي مكان سواء حكومي أو خاص.

لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 40.

مقيم إقامة دائمة في المملكة.

ألا يكون قد حصل على هذه الإعانة من قبل.

ليس له أي نشاط تجاري.

لم يكن قد استفاد من الإعانة قبل ذلك.

خطوات التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل