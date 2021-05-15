- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للتقديم في برنامج حافز البحث عن عمل في المقال التالي
رابط صندوق تنمية الموارد البشرية، منذ قليل أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، عن إقرار مشروع إعانة الباحث عن عمل لعام 1442، وذلك لمساعدة الجادين في البحث عن عمل، ومساهمة من المملكة لمساعدة هؤلاء في الحصول على فرصة عمل شريفة، ويقوم البرنامج بمساعدة الراغبين في الحصول على عمل، وتدريبهم بمقابل مالي وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مستدامة، كما أن البرنامج ليس مقتصر فقط على تقديم دعم مالي وفقط، بل يعمل على تدريب الشباب وتأهيلهم ومساعدتهم على الحصول على فرصة عمل، وذلك بهدف تقليل البطالة في المملكة وتقليل أعداد العاطلين، ومنذ الإعلان عن حافز البحث عن عمل ازداد البحث عبر محرك البحث جوجل، عن ما هي الشروط والفئات المستحقة لهذا الحافز وعن رابط صندوق تنمية الموارد البشرية، وعن آلية التسجيل والمبلغ المستحق، لذلك سوف نوافيكم بكل ما هو متعلق بهذا الموضوع عبر موقع ثقفني.
رابط صندوق تنمية الموارد البشرية
منذ الإعلان عن حافز البحث عن عمل، وكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، يبحثون عبر محركات البحث عن آلية التسجيل للحصول على هذه الإعانة، وعن رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل، للحصول على الحافز، وما هي المبالغ المنصرفة للمستحقين للحافز ومدتها.
شروط الاستفادة من إعانة الباحث عن عمل
- أن يكون المستحق للإعانة سعودي الجنسية.
- قادر على العمل.
- لا يعمل في أي مكان سواء حكومي أو خاص.
- لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 40.
- مقيم إقامة دائمة في المملكة.
- ألا يكون قد حصل على هذه الإعانة من قبل.
- ليس له أي نشاط تجاري.
- لم يكن قد استفاد من الإعانة قبل ذلك.
خطوات التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل
- الدخول على رابط المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa.
- بعد الدخول قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”
- أكتب كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وأضغط على “تسجيل”.
- سوف تأتيك رسالة نصية بها كلمة المرور الخاصة بك.
- قم بتسجيل الدخول على موقع “حافز” ثم قدم في برنامج حافز البحث عن عمل وذلك بعد كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للتقديم في برنامج حافز البحث عن عمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.