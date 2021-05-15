رابط تحديث الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa للحصول على المساعدات المقطوعة وراتب الضمان

رابط تحديث الضمان الاجتماعي التي تقوم بإتاحة التسجيل وتحديث بيانات المستفيدين فيه عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طوال العام، وذلك ليتم الحصول الشهري على رواتب الضمان الاجتماعي دون التعرض للإيقاف وايضا التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة التي تتيحها الوزارة للمسجلين فيها، والتي يتحدد موعدها بشكل مستقل كل عام ليتم صرفها مرة واحدة فقط بالعام.

موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442

من الهام جدا أن يقوم المواطنين المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث البيانات الخاصة بهم بشكل دوري ليتم ضمان الحصول على المبالغ النقدية المقررة لهم بشكل شهري بأمان، دون التعرض للإيقاف بسبب تغير بيانات المستفيدين أو عدم التحديث، كما تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديد رابط لتسجيل طلب الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي يتم صرفها مرة واحدة في العام لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ولديهم البيانات الأحدث على رابط الوزارة المخصص لذلك، ويكون الهدف الأكبر من برامج الوزارة المتنوعة هي تقديم العديد من الخدمات التي يسعى غليها المواطنين السعوديين من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن وضع خطط المستقبل للنهوض بالوطن وشمول جميع فئاته.

تحديث الضمان الاجتماعي تسجيل المساعدات المقطوعة يتم الدخول المباشر على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية. يقوم المستخدم باختيار وزارة التنمية الاجتماعية يتم إدخال اسم المستخدم والرقم الوطني ورمز التحقق. يتم اختيار صفحة المعلومات. يتم تغيير ما يلزم فيها ثم يختار المستخدم ايقونة التحديث. يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية يقوم المستخدم بالدخول على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتم اختيار التسجيل بالمساعدة المقطوعة. يتم كتابة جميع البيانات والحصول على رقم الطلب. رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

شروط الضمان الاجتماعي والمساعة المقطعة

يجب أن يكون المستفيد من الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والتي يكون اهمها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ولا يقل العمر المخصص له عن 35 عاما، وأن يكون المبلغ الذي يتقاضاه أقل من مستوى المعيشة الكريمة.