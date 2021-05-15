نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 إلكترونياً وشروط استحقاق المنحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات التي توفر حياة كريمة للمواطنين، وتعمل كل جهدها أن تجعلهم أكثر استقرار وسعادة، لذلك أعلن الديوان الملكي، على لسان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرار بخصوص الأشخاص الذين يعانون من ضيق الدخل، ليصدر قرار بتجديد نظام مقطوعة الضمان الاجتماعي، يساعد المواطنين المستحقين، حيث أنهم يضعون مجموعة من الخطط والقوانين التي تساعد المواطن في أعباء الحياة.

ما هو نظام مقطوعة الضمان الاجتماعي الجديد

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتجديد نظام معاش الضمان الاجتماعي فهو عبارة عن إنفاق مبلغ معين من المال بشكل شهري، على المواطنين المستحقين، وهذا النظام مأخوذ من الزكاة، فصدر قرار بأن هذا النظام مددت لمدة سنتين، إلي أن يتم تجديد يتم تطبيق النظام الجديد، وتقدم هذه الخدمة لجميع المواطنين السعوديين فقط، لتحسين أحوالهم المادية، إذا توافرت الشروط التي وضعتها الحكومة من أجل استحقاق المساعدة المقطوعة.

شروط الضمان الاجتماعي 1442

لكي تحصل على نظام معاش الضمان الاجتماعي لابد أن تتوفر لديك الشروط التالي:

أن يكون سعودي الجنسية، ويكون من سكان السعودية إقامة مستمرة دائمة. يكون الدخل الخاص للمواطن أو الأسرة كاملة، لا يصل الى الحد الادنى للاجور. أن يتوفر له المعايير الخاص باللائحة. أن يكون ليس لديه عمل. اتمامه لجميع المتطلبات التي وضعتها الوزارة.

من هم المواطنين الذي يستحقون الضمان الاجتماعي

هناك بعض الفئات التي حددتها الوزارة لحصولها على هذه الخدمة، وهم:

المتقاعدين، أو من وصلوا سن 60 عام، من الرجال والنساء.

من لا يقدرون عن العمل بشكل مستمر ودائم.

الأسر التي لا تجد من يكفلها أو يعولها، مثل( أسر المدمنين، أسر الشهداء، وغيرهم).

النساء التي لا يكفلها أحد مثل المطلقة والأرملة و من زوجة مفقود.

اليتيم، سواء كان يتيم الأب أو المفقود.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي

يمكنك التقديم على معاش الضمان الاجتماعي إلكتروني، على رابط الموقع الرسمي لوزارة التنمية البشرية، أو من خلال الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي.