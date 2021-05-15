منتج آهل بدون فوائد وبلا كفيل حتى 60 ألف ريال بفترة سداد ميسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل في المملكة تقدم خدمة قرض بدون فوائد لكافة العملاء المستفيدين سابقاً من التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية حيث يحق لمن حصل على تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها من التمويلات الميسرة من بنك التنمية الاجتماعية الحصول على منتج آهل الذي يمتاز بالكثير من المزايا التمويلية ويقدم ذلك التمويل بشرط سداد أي أقساط شهرية مستحقة من التمويلات الإجتماعية السابقة للعملاء المتقدمين مع توفير جميع الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على منتج آهل في المملكة وقد يصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي ويتم التقديم عليه من خلال رابط الحصول على منتج قرض آهل الذي يمتاز بفترة سداد ميسرة لمدة 60 شهر كحد أقصى للسداد عبر بنك التنمية الاجتماعية المعروف في الأعوام الماضية باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة

أهم الشروط المطلوبة لتوفير منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يتم توفير منتج آهل لكل المواطنين السعوديين الحاصلين على خدمة القرض الاجتماعي من أجل مساعدتهم على متاعب الحياة والمعيشة بتوفير لهم قرض بدون فوائد مالية ولكن تحت شروط وضوابط معلنة كما يلي بكافة التفاصيل

يلتزم جميع المتقدمين لطلب منتج آهل على إحضار موافقة الكفيل ولكن يمتاز الموظف الحكومي بالسعودية بعدم توفير للبنك كفيل عند التقديم

التأكد من عدم توفير مصدر أخر للأقتراض غير منتح آهل الميسر بالسعودية وعدم وجود أي ديون مستحقة أو أقساط لم تدفع على العميل المتقدم من خلال بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً يطلب أن يكون الدخل الشهري 2 ألف ريال سعودي للمتقدم لطلب التمويل من منتح آهل

يطلب البنك أن يكون عمر العملاء المتقدمين لطلب منتج آهل من 18 سنة حتى 60 سنة ويصل عمر المتقاعدين 70 سنة فقط لا غير

أهم المزايا التمويلية عند الحصول على منتج آهل بالمملكة