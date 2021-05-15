- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب قرض العمل الحر ( 60 الف ريال ) بدون فوائد بالتقسيط خطوة بخطوة وأهم الشروط في المقال التالي
تقديم طلب قرض العمل الحر ( 60 الف ريال ) ، يوجد الكثير من العملاء الذين يبحثون كثيراً عن كيفية تقديم طلب الحصول على قرض العمل الحر وأهم الشروط الازم توافرها حتى يحصل العميل على القرض بكل سهولة، وهو من أحد القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية مع توافر أنظمة سداد ميسرة لكي يكون سهل على العميل تسديد أقساط القرض، والهدف منه هو أن يستفيد العميل من القرض في إقامة مشروعات بسيطة تساهم في زيادة دخله.
تقديم طلب قرض العمل الحر ( 60 الف ريال )
حرص بنك التنمية الاجتماعية السعودي أن يقوم بتقديم أفضل القروض والتمويلات لتساعد عدد كبير من المواطنين السعوديين في زيادة دخلهم الشهري وتجعلهم أن يستطيعوا الحصول على حياة أفضل، ولكن ينقص العميل التعرف على طريقة تقديم طلب الحصول على قرض العمل الحر والتي تتمثل في الخطوات التالية:
- يجب أن يتم الدخول الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.
- كتابة رقم الهاتف الخاص بالعميل عبر حساب نظام أبشر.
- ثم يتم كتابة رقم الهوية الخاصة به.
- ثم كتابة رقم حساب العميل الذي قدم الطلب المصرفي.
- تقديم شهادة العمل الحر.
- تقديم رخصة القيادة.
أهم الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب قرض العمل الحر
يوجد عدة شروط وضعها بنك التنمية الاجتماعية لابد من أن تنطبق في العميل الذي تقدم للحصول على قرض العمل الحر والتي تتمثل فيما يلي:
- الشرط الأول على الشخص الذي تقدم للحصول على الطلب أن يكون سعودي الجنسية.
- لابد من أن لا يقل سنه عن 18 عام في بعض الحالات الخاصة ولا يمكن أن يقل عن 21 سنة، في طريق توجبه المركبات، ولكن لا يزيد عن 60 عام.
- كما لابد من أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب عن 14 ألف ريال سعودي سواء للموظف في القطاع الحكومي أو الموظف الذي يعمل بالقطاع الخاص.
- يمكن بنك التنمية الاجتماعية السعودي الأم الأجنبية لأولاد سعوديين الجنسية الحصول على القرض.
- يجب أن يمر على عمله أو توظيفه عام كامل.
- لا يمكن أن تتعدى فترة التمويل عن 5 سنوات.
- يجب أن لا يكون قد استفادة من أحد البنوك بقروض أخرى.
- لابد من أن يقوم بتقديم وثيقة العمل الحر مع التراخيص في حال مسار نشاط التوجيه للمركبات فقط لا غير.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم طلب قرض العمل الحر ( 60 الف ريال ) بدون فوائد بالتقسيط خطوة بخطوة وأهم الشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.