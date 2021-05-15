تقديم طلب قرض العمل الحر ( 60 الف ريال ) بدون فوائد بالتقسيط خطوة بخطوة وأهم الشروط

تقديم طلب قرض العمل الحر ( 60 الف ريال ) ، يوجد الكثير من العملاء الذين يبحثون كثيراً عن كيفية تقديم طلب الحصول على قرض العمل الحر وأهم الشروط الازم توافرها حتى يحصل العميل على القرض بكل سهولة، وهو من أحد القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية مع توافر أنظمة سداد ميسرة لكي يكون سهل على العميل تسديد أقساط القرض، والهدف منه هو أن يستفيد العميل من القرض في إقامة مشروعات بسيطة تساهم في زيادة دخله.

تقديم طلب قرض العمل الحر ( 60 الف ريال )

حرص بنك التنمية الاجتماعية السعودي أن يقوم بتقديم أفضل القروض والتمويلات لتساعد عدد كبير من المواطنين السعوديين في زيادة دخلهم الشهري وتجعلهم أن يستطيعوا الحصول على حياة أفضل، ولكن ينقص العميل التعرف على طريقة تقديم طلب الحصول على قرض العمل الحر والتي تتمثل في الخطوات التالية:

يجب أن يتم الدخول الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

كتابة رقم الهاتف الخاص بالعميل عبر حساب نظام أبشر.

ثم يتم كتابة رقم الهوية الخاصة به.

ثم كتابة رقم حساب العميل الذي قدم الطلب المصرفي.

تقديم شهادة العمل الحر.

تقديم رخصة القيادة.

أهم الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب قرض العمل الحر

يوجد عدة شروط وضعها بنك التنمية الاجتماعية لابد من أن تنطبق في العميل الذي تقدم للحصول على قرض العمل الحر والتي تتمثل فيما يلي: