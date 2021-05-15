شروط إعانة البحث عن عمل الجديدة بمبلغ 2000 ريال للباحثين عن العمل يقل تدريجياً

إعانة البحث عن عمل تصدرت الحديث على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، حيث كانت اعانة البحث عن عمل بمبلغ 2000 ريال لمدة عامين ومع نظام حافز البحث عن العمل الجديد أصبحت المدة 15 شهر ولكن تقل بشكل تناقصي كل 4 شهور، وهذا ما نستعرضه بالتفصيل، مع استعراض شروط اعانة البحث عن العمل الجديدة والتي نسردها بالتفصيل، مع عرض الفئات المستهدفة من حافز البحث عن العمل وهى اعانة الباحثين عن العمل في السعودية.

مبالغ اعانة الباحثين عن عمل الشهرية

تم تقرير مدة اعانة البحث عن علم لمدة 15 شهر ومع نقص المبالغ تدريجياً كما هو موضح.

2000 ريال من بداية تاريخ صرف اعانة البحث عن العمل وتستمر لمدة 4 اشره بنفس المبلغ.

1500 ريال شهرياً بعد مضي 4 اشهر من صرف اعانة الباحثين عن عمل وتبدأ بعد أن تنهي الفترة الأولى من الإعانة.

1000 ريال بعد مضي 4 اشهر من الفترة الثانية حيث يبدأ احتسابها بعد انتهاء الفترة الأولى للإعانة.

750 ريال يستمر صرفها خلال الفترة الأخيرة لمدة 3 اشهر بعد أن تنتهي الفترة الثالثة.

شروط اعانة البحث عن عمل

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لإعانة البحث عن عمل وهى كما يلي.

أن يكون المواطن سعودي.

أن يكون الباحث عن عمل مقيم دائم في المملكة.

القدرة على العمل والجدية في البحث عن عمل.

لا يزيد العمر عن 40 عام ولا يقل عن 20 عام.

لا يكون الباحث عن موظف أو يعمل في قطاع خاص.

لا يكون للباحث عن عمل له معاش تقاعدي.

لا يكون الباحث عن عمل قد تم تخصيص مبالغ تعوضية للتعطل عن وجود عمل.

لا يكون المستفيد يحصل على معاش الضمان الاجتماعي.

لا يكون الباحث عن عمل طالب في أي من مراحل التعليم المختلفة.

لا يمتلك المستفيد أي نشاط تجاري.

لا يزيد الدخل الشهري للحد الأقصى للحصول على الإعانة المقررة.

لا يكن قد سبق له الاستفادة من حافز صعوبة البحث عن العمل قبل ذات الوقت.

حيث تم حصر إعانة البحث عن عمل لمن لا يمتلك أي مصدر دخل غير هذه الإعانة.