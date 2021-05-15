رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل وما هي الشروط وطريقة التقديم للحصول على الحافز

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل، بعد إعلان مجلس الوزراء أمس الجمعة، الموافق 14 مايو 2021، عن الموافقة على مشروع تنظيم إعانة وحافز البحث عن عمل، وعملية البحث في ازدياد مستمر من قبل الراغبين في الحصول على الحافز، عن رابط التسجيل في إعانة البعث عن عمل، وذلك من خلال رابط صندوق تنمية الموارد البشرية، ويهدف برنامج الحافز إلى تدريب وتأهيل الشباب الراغب في العمل والقادر عليه، للحصول على فرصة عمل مناسبة لإمكانياته وقدراته، وهذا التدريب والتأهيل بمقابل مادي، أي أن البرنامج لا يقدم إعانة مالية فقط، بل يعمل على تدريب الراغبين وذلك لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وكذلك العمل على إيجاد وتوفير فرص عمل تناسبهم، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني رابط التقديم في إعانة البحث عن عمل، وما هي الشروط المطلوبة وآلية وطريقة وخطوات التسجيل.

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل

تتيح المملكة العربية السعودية، التسجيل في إعانة الباحث عن عمل، وذلك عن طريق برنامج “حافز”، وهو من أهم البرامج التي تعمل على دعم الباحثين عن عمل داخل المملكة العربية السعودية، ويعمل البرنامج على تقديم دعم مالي شهري للمستفيد، كما يقوم بتدريب وتأهيل المتدرب لكي يستطيع الالتحاق بسوق العمل في ظل منافسة قوية.

آلية وخطوات التسجيل

لكي تستطيع أن تقدم للحصول على إعانة الباحث عن عمل، عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

سيطلب منك كتابة بيناتك الشخصية قم بكتابتها بشكل صحيح.

سيصلك رسالة عبر الجوال الخاص بك تحتوي على كلمة المرور.

قم بالضغط على تسجيل دخول على موقع “حافز” واضغط على تسجيل.

شروط الحصول على حافز البحث عن عمل