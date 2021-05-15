موعد صرف إعانة الباحث عن عمل www.taqat.sa بواقع 2000 ريال عبر البوابة الوطنية للعمل

موعد صرف إعانة الباحث عن عمل حسب ما قام صندوق تنمية الموارد البشرية بإقرار القانون الذي يقوم بتنظيم سوق العمل السعودي وشروط التقديم والتأهيل للوظائف للمواطنين، كما أقر صرف راتب شهري يبدا من 2000 ريال سعودي بالفترة الأولى وينتهي ب 750 ريال سعودي بالفترة الرابعة من التقديم ليتمكن المواطن من البحث عن العمل والتأهيل للحصول على الوظيفة المناسبة للمؤهلات التي يمتلكها.

صندوق تنمية الموارد البشرية

مواصفات إعانة الباحث عن العمل

مبلغ الإعانة هو مبلغ شهري يتم صرفه للمتقدمين إلى موقع طاقات الموارد البشرية والذي يشمل عدد من الوزارات والهيئات الحكومية التي تقوم بتقديم طلب الوظائف فيها وطلبات التوظيف من المواطنين، ويأتي البرنامج كخدمة مثالية للفرد السعودي وايضا صاحب العمل حيث يتم توفير الكفاءات المتميزة والمؤهلة لأصحاب العمل بينما يتم توفير العمل المناسب للفرد السعودي وتأهيله من خلال برامج متميزة ومتطورة تتبع أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في التعليم للحصول على كوادر قادرة على العمل والمنافسة بسوق العمل السعودي، وتحرص جميع الوزارات على التعاون والتضافر في تقديم الخدمات ,ايضا من خلال توفير شبكة معلومات متميزة حول المواطن لضمان صحة البيانات المقدم له وتقديم الخدمة الأفضل لسوق العمل السعودي.

قيمة المبلغ المدفوع مدة الصرف 2000 ريال سعودي 1500 ريال سعودي 1000 ريال سعودي 750 ريال سعودي يتم الصرف لمدة اربعة أشهر من تاريخ المافقة على الطلب. تصرف بعد الموافقة على الصرف في خلال الفترة الأولى للحصول على العمل. تصرف ابتداء من تاريخ الموافقة بالفترة الثانية للبحث عن العمل. يتم صرفها في خلال 3 اشهر في الفترة الثالثة للبحث عن العمل

شروط التقدم في طلب الإعانة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

يجب ألا يتقاضى رواتب من مؤسسات حكومية أخرى أو مؤسسات خيرية.

لا يكون له نشاطا تجاريا ولا يتقاضى راتب تقاعدى أو معاش.

يتم كتابة جميع البيانات سليمة ويتم الإقرار بصحتها.

موعد صرف إعانة الباحث عن العمل

يبدا البرنامج بالدخول في حيز التنفيذ بعد 90 يوم من إطلاقه، ويقوم المتقدم بالتسجيل على رابط الوزارة الرسمي والمخصص لذلك باتباع الخطوات اللازمة للتسجيل على أن يتم انتظار ومتابعة الطلبات المقدمة منه عبر متابعة رابط طاقات والتعرف على النتائج، ويتم تلقي رسالة على الهاتف النقال تفيد بقبول الطلب أو عدم القبولن ويبدا بصرف رواتب إعانة بطالة العامل السعودي في اليوم الأول لقبول الطلب بواقع 2000 ريال في المرحلة الأولى على أن يتم الاستمرار في الصرف لأربعة اشهر، وفي حال لم يتم العمل يبدا المواطن بالدخول في المرحلة الثانية والتي يتم فيها صرف 1500 ريال لأربعة أشهر تالية، ثم يبدأ الدخول بالمرحلة الثالثة بواقع 1000 ريال سعودي لمدة اربعة أشهر، وتكون المرحلة الرابعة والأخيرة بواقع 750 ريال سعودي يتم صرفها لثلاثة اشهر فقط وفي حال لم يتم العمل يتوقف الصرف نهائيا.

كيفية تسجيل برنامج إعانة الباحثين عن العمل بالمملكة

يتم إنشاء حساب على رابط طاقات العمل. يقوم المستخدم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه. لابد من كتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني. يتسلم رسالة التحقق على الجوال ويقوم بكتابتها للتأكيد على الطلب. يتم الإقرار بصحة البيانات وراجعتها قبل الخروج. في حال لم تكن مستفيدا من قبل بالبرنامج يرجي الدخول على رابط طاقات.

وتقوم البوابة الوطنية للعمل بتوفير الدخول للفرد وأيضا المؤسسة التي تطلب العمل فيها وتضمن للعامل الحصول على العمل المناسب للكفاءة التي لديه كما تضمن الحصول على العمال المناسبين للمؤسسات الطالبة للعمالة.