آلية الاستعلام عن ساند 1442 وخطوات التحقق من الأهلية والتواصل مع التآمينات الاجتماعية

مع تطور المملكة العربية السعودية في الأواني الأخيرة من تطورات عديدة في الخدمات التي تقدمها لمساعدة المواطن السعودي، لتخفيف أعباء الحياة عليه، تقدم خدمة الاستعلام من ساند إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، خدمة ساند هو نظام رائع يعمل على تقدم الدعم المادي للمواطن بشكل دائم إذا توافرت فيه الشروط، وتوفير فرص عمل له، ولذلك سوف نتطرق بشكل من التفصيل حول طريقة التسجيل وآلية الاستعلام عن ساند خلال الأسطور اللاحقة.

الاستعلام عن ساند

قبل الحديث عن الاستعلام من ساند لابد من معرفة ما هي خدمة ساند، في عبارة عن نظام داخل التأمينات الاجتماعية، فهو عبارة عن تكافل إجتماعي يقدم دعم مالي محدد للمواطنين العاطلين عن العمل، بسبب أوضاع حرجة خارجة عن سيطرته، أو جائحة مثل كورونا، تقدم هذه الخدمة من بداية توقفه عن العمل إلى أن يرجع مره اخرى اليه بشكل مستمر.

شروط التسجيل في ساند 1442

لابد من وجود هذه الشروط التالية للحصول على خدمة ساند، وهي:

أن تكون سعودي الجنسية.

أن تكون أقل من 60 عام، أو لم تتقاعد.

أن تكون كملت المدة المحدد للعمل المذكورة في قانون العمل.

لابد إلا يكون هناك دخل أخري أو إنفاق لكي تحصل على نظام ساند.

أن يكون ترك العمل بشكل قهري، لا يكون بإرادتك.

أن تكون لديك قوة على العمل.

أن تطبيق جميع التعليمات على البرنامج الخاص بنظام ساند، لكي تستطيع الاستعلام من ساند.

طريقة التسجيل في ساند 1442

بعد إتمام التسجيل و توفير الشروط لديك، يمكنك الاستعلام عن ساند اذا اتبعت الخطوات الآتية: