نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم اعانة البحث عن عمل الشروط وطريقة التقديم عبر الموقع الرسمي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعانة البحث عن عمل 1442، وافق مجلس وزراء بالمملكة العربية السعودية على صرف إعانة مالية تهدف إلى مساعدة المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل والعمل على تأهيلهم ليتمكنوا من الالتحاق بالوظائف التي يرغبون بها، على أن يتم صرف مبلغ الإعانة للمواطنين الذين يستحقونها لمدة قدرها خمسة عشر شهراً فقط، ونتيجة لذلك فقد زادت معدلات البحث مؤخراً عن شروط وطريقة التسجيل في البرنامج للحصول على الإعانة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لذلك سنتولى في حيثيات هذا المقال الإجابة على سؤال كيف اسجل في اعانة البحث عن عمل؟، كما سنتعرف على أهداف التنظيم وشروط الاستحقاق وآلية صرف الإعانة وعلاوة على ذلك فسوف نتعرف على حالات وقف صرف الإعانة عن المستفيدين من التنظيم.

تنظيم اعانة البحث عن عمل

أعلن مجلس الوزراء السعودي يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر مايو لعام 2021 م بموافقته على إطلاق تنظيم اعانة البحث عن عمل 2021، حيث يساعد التنظيم مواطني المملكة العربية السعودية الذين يواجهون صعوبة في الالتحاق بوظيفة عن طريق تقديم العديد من برامج التأهيل والتدريب ذات الكفاءة العالية للمواطنين الجادين في البحث عن عمل مما فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم، بالإضافة إلى حصول المواطن على مبلغ مالي شهرياً يعينه على تلبية احتياجاته الأساسية ومواجهة صعوبات الحياة لحين الالتحاق بالوظيفة المناسبة، كما يهدف التنظيم إلى العديد من الخدمات الهامة الأخرى وهي:

يعمل التنظيم الجديد على تعزيز كافة المهارات وتطوير البرامج التي تساعد المواطن في الحصول على العمل.

متابعة المتدربين والتأكد من استفادتهم من البرامج المقدمة إليهم.

تحديد كافة الحقوق والواجبات التي تخص كلاً من طرفي العلاقة.

يهدف إلى تحديد المواطنين الذين يعانون من صعوبة الحصول على عمل وصرف إعانة مالية لهم.

تحفيز العاطلين عن العمل على البحث عن وظيفة والدخول لسوق العمل.

شروط تنظيم اعانة البحث عن عمل 2021

قام مجلس وزراء المملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط من اللازم توافرها كاملةً في المواطن المتقدم بطلب للحصول على اعانة الحث عن عمل، لذلك يجب على المواطن الإطلاع على شروط الاستحقاق التي تتمثل في النقاط التالية:

يحق لكلا الجنسين من مواطني المملكة العربية السعودية الحصول على الإعانة بشرط حصولهم على الجنسية السعودية.

يجب ألّا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد على 40 عامًا.

يشترط على المتقدم الإقامة بالمملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر قبل البدء في تقديم الطلب.

أما بالنسبة للمواطنين المقيمين في خارج المملكة العربية السعودية خلال العشرة أشهر السابقة لتاريخ التقديم لأغراض الدراسة بموجب شهادة معترف بها فبإمكانه التقديم مع إرفاق ما يثبت صحة ذلك.

يجب ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

يشترط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في أي من القطاعين العام أو الخاص بالمملكة العربية السعودية.

ضرورة أن يكون المتقدّم قادرًا على العمل وملتزماً وجادًا في البحث عن العمل.

لا يمكن للطلاب أو المتدربين في التعليم أو التدريب بالاستفادة من الإعانة.

يجب ألا يكون من المالكين لأي نشاط تجاري كحصوله على ترخيص يمكنه من فتح محل أو مكتب لمزاولة أي نشاط من الأنشطة التجارية أو الزراعية أو غيرها.

ألا يكون من المقيمين في أي من دور الرعاية اجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

عدم حصول المتقدم على دخل ثابت يساوي مبلغ إعانة البحث عن العمل المستحقة له.

كما يجب على التقدم مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه : أ ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب.

ب ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.

ج ـ سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.

د ـ ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفة أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة.

كانت هذه كافة الشروط التي يجب الالتزام بها ليتمكن المتقدم من الاستفادة من الإعانة، ولابد من ملاحظة أن يحق لوزير الموارد والتنمية البشرية تعديل شروط الاستحقاق.

كيف اسجل في اعانة البحث عن عمل؟

بعد التعرف على شروط الاستحقاق اللازم توافرها فسوف نتعرف على خطوات التسجيل في اعانة البحث عن عمل إلكترونياً بدون الحاجة إلى بذل الجهد، فما على المتقدم سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى رابط منصة طاقات الإلكتروني.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ الباحث عن العمل ” الظاهرة أمامه في أسفل يمين الشاشة.

” الظاهرة أمامه في أسفل يمين الشاشة. ثم يقوم باختيار أيقونة “ التسجيل كباحث عن عمل ” ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة “ مستخدم جديد “.

” ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة “ “. سيقوم النظام تلقائياً بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدخال بيانات المواطن الباحث عن العمل، والتي تتمثل في (اسم المستخدم – رقم بطاقة الهوية الوطنية – رقم الهاتف الجوال – كلمة السر – البريد الإلكتروني – تأكيد البريد الإلكتروني للمواطن مرة أخرى – الرمز المرئي).

التأكد من كافة البيانات المدخلة بشكل سليم.

الإطلاع على كافة الشروط والأحكام ومن ثم يقوم بالموافقة عليها والضغط على زر “ التالي “.

“. سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف المتقدم بها رمز التأكيد يقوم العميل بتسجيله بشكل دقيق.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “إرسال“.

برنامج صرف اعانة البحث عن عمل 2021

صرح مجلس الوزراء بأن المبلغ الذي سيحصل عليه المتقدم يتراوح بين (2000 ريال سعودي إلى 750 ريال سعودي) شهرياً لمدة خمسة عشر شهراً تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب الحصول على اعانة البحث عن عمل، كما تم تحديد آلية لصرف هذه الإعانة تتمثل في النقاط التالية:

يحصل المواطن على 2000 ريال سعوديّ شهرياً خلال الأربعة الأشهر الأولى.

يحصل المواطن على 1500 ريال سعوديّ شهرياً خلال الأربعة الأشهر الثانية.

يحصل المواطن على 1000 ريال سعوديّ شهرياً خلال الأربعة الأشهر الثالثة.

أما بالنسبة للثلاثة أشهر الأخيرة فيحصل المواطن على 750 ريال سعوديّ شهرياً.

كما جاءت بعض التعديلات الهامة التي تخص آلية صرف المعونة، تتمثل هذه التعديلات في الآتي:

“يجوز للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصًا في البحث عن عمل. ويحدد مقدار المكافأة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من الصندوق، وتمول من المبالغ المرصودة لتمويل الإعانة”.

خطوات التسجيل في حافز صعوبة البحث عن عمل

يبحث الكثير من المواطنين مؤخراً عن كيفية التسجيل في حافز صعوبة البحث عن عمل ليتمكنوا من الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب وللاستفادة من الدعم المالي، لذلك تتمثل خوات التسجيل في النقاط الآتية:

أولاً يقوم المتقدم بالدخول إلى رابط بوابة العمل الوطنية طاقات .

. بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ تسجيل حساب جديد “.

“. سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات الشخصية يقوم المتقدم بتسجيلها بشكل دقيق، وهي (اسم المستخدم – الجنسية – رقم الهوية الوطنية – البريد الإلكتروني – تاريخ الميلاد – الرقم السري).

بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة بنجاح يتم النقر على أيقونة “ إنشاء حساب “.

“. سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال يقوم المتقدم بإدخاله، ثم يقوم بالضغط على زر “إدخال“.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بنجاح وإتمام عملية التسجيل يجب على المتقدم الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومن ثم يقوم باختيار خدمة البحث عن عمل ومنها يقوم بالإطلاع على كافة الوظائف أو البرامج التدريبية المتاحة والتسجيل بها.

حالات وقف صرف الاعانة عن المستفيد

لابد من ملاحظة وجود العديد من الحالات التي يتوقف بها صرف اعانة البحث عن عمل عن المستفيدين، حيث تتمثل هذه الحالات في النقاط التالية:

في حالة انتهاء الخمسة عشر شهراً المحددين للمواطن يتم منع صرف الإعانة عنه.

في حالة وفاة المواطن المستفيد يتم توقف الإعانة تلقائياً.

في حالة وجود أي خلل في الشروط اللازم الالتزام بها فلابد من وقف الإعانة.

إذا طلب المستفيد من البرنامج وقف صرف الدعم عنه.

في حال تخلف المستفيد عن حضور دورة تعليمية أو تدريبية.

تتوقف الإعانة في حالة حصول المواطن على دخل الثابت يعادل راتب الإعانة.

وبذلك نكون قد انتهت رحلتنا حول سرد كافة البيانات والمعلومات الهامة حول اعانة البحث عن عمل في المملكة العربية السعودية وشروط الاستحقاق وطريقة التسجيل في الإعانة بسهولة، كما تعرفنا على أهداف برنامج الإعانة والآلية التي تسير عليها صرف الإعانة للمواطنين.