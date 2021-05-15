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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعانة البحث عن عمل تسجيل رابط وخطوات التقديم على اعانة البحث عن عمل الجديد ١٤٤٢ في المقال التالي
رابط التقديم على اعانة البحث عن عمل تسجيل جديد هو ما يبحث عنه المواطن في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن صدرت قررات مجلس الوزراء السعودي بصرف مبلغ الإعانة الجديد، ويبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية في تنظيم آليه صرف اعانة صعوبة البحث عن عمل وفقا للشروط والضوابط، ومن خلال التسجيل في طاقات صعوبة البحث عن عمل سيتمكن الغير مستفيدين فيما سبق من إعانة البحث عن عمل الدخول إلى رابط تقديم اعانة البحث عن عمل وتسجيل حساب جديد في حافز البحث عن عمل.
كيف اسجل في اعانة البحث عن عمل
يتم التسجيل في اعانة البحث عن عمل من خلال رابط طاقات تسجيل اعانة البحث عن عمل من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط تسجيل طاقات صعوبة البحث عن عمل.
- من الصفحة الرئيسية للموقع قم بالنقر على القائمة الرئيسية.
- اختر تسجيل باحث عن العمل.
- قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد.
- أكتب البيانات اللازمة لبدء تسجيل جديد في اعانة صعوبة البحث عن عمل.
- يجب التأكد من صحة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية، تاريخ الميلاد، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، كتابة كلمة المرور، إعادة كتابة كلمة المرور، رقم الجوال.
- قم بإدخال الرمز المرئي، ثم قم بالنقر على أوافق على الشروط بعد قرائتها جيدا، ثم أنقر على أيقونة التالي.
- تصلك عبر رقم الجوال، رسالة نصية تحتوي على رقم رمز التحقق، قم بكتابة الرمز في المربع المخصص له، ثم أضغط على إرسال.
- بذلك يكون قد تم الانتهاء من تسجيل حافز صعوبة البحث عن عمل.
- يمكن التسجيل في اعانة البحث عن عمل للسعوديين الجنسية من الجنسين لمن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 35 عام.
- يحصل المتقدم على تدريب وتأهيل لسوق العمل السعودي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تأهيل السعوديين لسوق العمل.
- كما يحصل المتقدمين على اعانة البحث عن عمل على مبلغ مالي يبدأ من 750 ريال إلى 2000 ريال.
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