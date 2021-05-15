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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 maqtuaa inquery إلكترونيا وشروط الاستحقاق وكيفية التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة من ضمن المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، بهدف المساعدة و تيسر أعباء الحياة عليهم، و مساندتهم في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد من أوبئة وأمراض، تقدم المساعدة المقطوعة التي تقدم الكتروني، بكل سهولة و يسر، فهي من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية والموارد البشرية الاجتماعية، تقدم مبلغ مالي ثابت لمجموعة من العائلات المحتاجة.
ما هي المساعدة المقطوعة
هي عبارة عن مساندة ومساعدة نقدية بغرض تسهيل وتحسين حياة المواطن، وضمان له حياة كريمة، لمن هم ليس لهم دخل ثابت مثل المتقاعدين، أو من هم عملهم ليس ثابت.
شروط المساعدة المقطوعة 1442
لابد من وجود بعض الشروط لديك للحصول على المساعدة المقطوعة وهي أن تكون سعودي الجنسية، ولابد أن تكون زوجتك سعودية الجنسية، أن تكون من سكان أهل السعودية، وتكون إقامة دائمه، لكي تحصل على المساعدة المقطوعة لابد أن لا يقل عمرك 35 عام، ألا يكون لديك سجل تجاري، أن لا يزيد دخلك عن 3000 ريال سعودي للأعزب، والمتزوج عن 8650 ريال سعود، ألا يكون لديك أملاك، تعطي هذه الخدمات للمرأة المطلقة والارملة، و أصحاب المعاشات.
التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا
يمكنك التسجيل في خدمة المساعدة المقطوعة عن طريق الخطوات الآتية:
- الدخول على الموقع الرسمي إلي وزارة التضامن الاجتماعي.
- تسجيل الدخول، وكتابة الاسم.
- تسجيل رقم الهوية.
- تسجيل تاريخ الميلاد.
- تسجيل رقم الهاتف المحمول.
- تسجيل كلمة المرور.
- تسجيل رمز التحقق.
- موافقة التعهد، و التسجيل.
- ومن ثم تسجيل الرمز الذي وصل على الهاتف.
- تسجيل جميع البيانات المطلوبة.
- تسجيل الحسابات البنكية.
- كتابة الدخل الخاص بك.
- لابد من موافقتك على جميع الشروط.
وهكذا تستطيع الحصول على بكل المساعدة المقطوعة سهولة.
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