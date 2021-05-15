نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جدارة 1442 طريقة التقديم واهم الشروط عبر الموقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جدارة 1442 وطريقة التسجيل ، الكثيرون من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن وظائف متاحة في المملكة والتي تناسب مؤهل كل شخص متخرج وليست لديه وظيفة تناسبه، وتعتبر منصة جدارة من احدي المنصات التي تقدمها حكومة المملكة، وتشرف وزارة الخدمة المدنية عليها، ويتحدث الكثير من الاشخاص داخل المملكة عن كيفية التقديم علي تلك الوظائف التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية ومنصة جدارة ومن خلال ذلك المقال سوف نقوم بالتعرف على طريقة التقديم للوظائف وشروط التوظيف والوظائف المتاحة،

نظام وظائف جدارة 1442

هو نظام تم تدشينه في عام 1433هـ وقامت في تقديمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع حكومة المملكة، لتسهيل عليهم التقديم للوظائف في القطاعات الحكومية، ومع أنتشار جائحة كرونا كان من الضروري أن تدعم المملكة المنصة الالكترونية، وذلك من خلال التقديم عبر منصة جدارة والحد من تزاحم المواطنين في الوزارات الحكومية، ويقدم النظام الالكتروني الكثير من المميزات ومنها:

يوفر النظام للمتقدمين كل سبل التدقيق في المعلومات للوظيفة التي يرفعها المتقدم علي المنصة والتأكد من صحة البيانات

تتيح المنصة للمتقدمين من تحديث بياناتهم خلال العام، حيث أنه نظام متاح ومفتوح طيلة العام

يتيح البرنامج للمتقدم التواصل مع الوزارة وذلك من خلال ارسال رسالة نصية من الجوال أو من خلال البريد الالكتروني

تقوم المنصة بالسماح للمتقدم من وضع خطة الفاضلات خلال العام لتوفير الجهد والوقت

تقدم المنصة الشفافية الجيدة في اختيار تقديم الوظائف المناسبة للمتقدم لشغل الوظيفة التي يحددها

التقديم على وظائف جدارة 1442

هذا النظام يتيح للمواطنين الباحثين عن الوظائف التسجيل من خلال المنصة، حيث شن النظام معلومات عن توافر الكثير من الوظائف الإدارية لعام 2021 وأجمالي الوظائف 671 وظيفة ويمكن التقديم للوظائف من خلال المنظومة عن طريق:

يقوم المتقدم للدخول الي نظام جدارة ثم يقوم المتقدم بالضغط على ايقونة التسجيل من الصفحة الرئيسية ثم كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم، وكتابة جنس المتقدم، وكلمة المرور، ثم رمز التحقق، واختيار تاريخ الميلاد والعام الخاص بالمتقدم بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات نقوم بالكبس علي ايقونة الدخول. سوف يتم الدخول إلي الصفحة الرئيسية لمنصة جدارة ويستطيع المتقدم الكبس علي أرغب في التقديم. بعد ذلك سوف يتم الدخول الي الصفحة الموضحة للرغبات وسوف تظهر الوظائف المتاحة. ثم يقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة التي يتقدم لها وذلك عبر الكبس علي كلمة إضافة واخيراً يقوم المتقدم بالكبس علي أيقونة حفظ

ومن خلال ذلك التقديم عبر المنصة يقوم المتقدم بطباعة الطلب عبر الكبس علي أيقونة طباعة الموجودة في صفحة التقديم

وظائف جدارة الإدارية المتاحة

يتساءل الكثيرين من الاشخاص عن الوظائف المتاحة للتقديم عليها وقد وفرت المنصة هذه المعلومات عن بعض الوظائف المتاحة وهي كالاتي:

كاتب

سكرتير عام

دعم فني

وظيفة مساعد إداري

مدقق شئون الموظفين

وظيفة مساعد خدمات

وظيفة محلل نظام

ووظائف خاصة بقطاع التعليم يمكن الاستعلام عنها من خلال نظام جدارة

شروط التقدم لوظائف نظام جدارة

وضحت منصة جدارة عدة شروط لكي يتثنى للمتقدم الحصول علي الوظائف المناسبة له وهي:

أولاً، يجب علي المتقدم تسجيل حساب خاص به علي نظام جدارة.

ثانياً، ان يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية، ومن أب وأم سعوديين.

ثالثاً، يكون المتقدم حاصل على دبلوم متوسط، أو حاصل علي بكالوريوس أو أعلي.

رابعاً، علي المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية، والموافقة علي صحة البيانات الموجودة علي المنصة.

خامساً، ان تكون الوظيفة المناسبة متوفرة على الشهادات الحاصلة للمستخدم عليها من خلال جدارة.

سادساً، يجب على المتقدم أن لا يكون يشغل وظيفة رسمية.

سابعاً، اذا كان المتقدم حاصل علي شهادة جامعية من خارج المملكة العربية السعودية يجب عليه تقديم شهادة معادلة صادرة من وزارة التعليم السعودية.

في حالة الحصول على الشهادة من جامعة خارج المملكة العربية السعودية يجب الحصول على شهادة معادلة صادرة ومعتمدة من وزارة التعليم السعودية.