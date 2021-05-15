رابط صندوق الموارد البشرية hrdf.org.sa //للحصول على إعانة البحث عن عمل الشروط وألية التقديم

رابط صندوق الموارد البشرية السعودي، من أهم المواقع التي تحظى بالدخول عليها منذ أن أعلنت الحكومة السعودية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك عن تقديم دعم للباحثين عن فرصة عمل من المواطنين السعوديون، وأعلنت عن ضوابط وشروط الحصول على الدعم وألية التسجيل في الصندوق للباحثين عن فرصة عمل كريمة، وهو برنامج يندرج تحت برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة لمواطنيها، وقد حددت مدة الإعانة ب 15 شهر تقدم فيها الدعم بصورة تدريجية يبدأ من 2000 ريال وينتهي ب 750 ريال إعانة شهرية للمستفيدين، وفيما يلي ألية ورابط التسجيل للحصول على الدعم، الذي أدخل البهجة والسرور على نفوس السعوديون في عيد الفطر المبارك خاصة للفئات الباحثة عن وظيفة.

رابط صندوق الموارد البشرية الرسمي

صندوق الموارد البشرية تابع لوزارة الموارد البشرية السعودية، تم إنشاءه بهدف تقديم التأهيل المناسب للباحثين عن عمل وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة له، ومن ثم إلحاقه بالوظيفة التي تناسبه ويقدم هذا الدعم للمواطنين السعوديون، ولكنه يوقف الدعم للمستفيدين في حالات أن تم توفير عمل للمستفيد ولم يلتحق به، أو بسبب الوفاة أو طلب المستفيد وقف الدعم.

ألية التسجيل للحصول على دعم البحث عن عمل

الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الموارد البشرية. النقر على أيقونة البحث عن عمل من الصفحة الرئيسية. تحديد البرنامج التأهيلي الذي ترغب الدخول إليه. تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة. الموافقة على الإقرار بصحة البيانات المسجلة. الضغط على تسجيل وبذالك تكون أنهيت عملية التسجيل بسهوله.

شروط الحصول على دعم البحث عن عمل

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية ويقيم بصفة دائمة داخل المملكة. يجب أن لا يقل السن عن 20 عام وأن لا يزيد عن 40 عام وهو السن المناسب للعمل. يجب أن لا يكون المتقدم للحصول على الدعم يحصل على أي مبالغ من أي جهة حكومية سعودية. يجب للمتقدم أن لا يكون يعمل في أي مؤسسة حكومية أو في القطاع الخاص. يجب أن لا يكون للمتقدم للحصول على الدعم أي نشاط تجاري أو له سجل تجاري.

رابط صندوق الموارد البشرية يحدد قيمة الدعم

قيمة الدعم مدة الصرف 2000 ريال سعودي يتم صرف المبلغ لمدة 4 أشهر الأولى للدعم 1500 ريال سعودي يتم صرف المبلغ لمدة 4 أشهر تبدأ مع نهاية الفترة الأولى 1000 ريال سعودي يتم صرف المبلغ لمدة 4 أشهر تبدأ مع نهاية الفترة الثانية 750 ريال سعودي يتم صرف الدعم لمدة 3 أشهر تبدأ بعد نهاية الفترة الثالثة أهداف برنامج البحث عن عمل