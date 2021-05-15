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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في حافز إعانة العاطلين عن العمل وشروط الأهلية في المقال التالي
قام مجلس الوزراء السعودي، يوم الجمعة الموافق 14 مايو 2021، بإصدار قراره بالموافقة على مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل، والذي ينص على صرف الإعانة للمستفيدين من البرنامج لفترة 15 شهر تبدأ من تاريخ التسجيل، على أن يبدأ تنفيذ الخدمة خلال 90 يوم، ويمكن للراغبين التسجيل في حافز إعانة العاطلين عن العمل، من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني، حيث تتيح الوزارة إمكانية التسجيل والحصول على الدعم المقدم، لجميع من تتوفر لديهم شروط الأهلية من أبناء المملكة.
التسجيل في حافز إعانة العاطلين عن العمل
تتيح وزارة الموارد البشرية للمواطنين السعوديين، ممن فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، إمكانية التسجيل في برنامج حافز والحصول على الدعم المقدم من البرنامج عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب على الأقل، مضي فترة 24 شهر من تاريخ انتهاء المتقدم من التدريب أو الدراسة.
- يجب على الأقل، مضي 24 شهر من تاريخ ترك المتقدم للعمل، لسبب خارج عن إرادته.
- يجب أن يقوم المتقدم باستكمال إجراءات التسجيل والحصول على الدعم من خلال الالتزام بالآتي:
- أن يقوم بالحضور للموعد المحدد من الصندوق ليقوم بتقديم الطلب.
- أن يقوم خلال المقابلة بتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- يجب أن يقوم المتقدم بالالتزام بجميع التعليمات التي يتم إصدارها خلال فترة دراسة الطلب من قبل الصندوق.
- يقوم الصندوق خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، بدراسة الطلب المقدم من المستفيد، وإصدار النتيجة.
شروط القبول في حافز
أعلنت الجهات المسؤولة بالبرنامج، عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الدعم من البرنامج، والتي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل بالبرنامج، وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية
- أن يكون المتقدم أحد المقيمين بالمملكة بصورة دائمة
- أن يكون المتقدم قادر صحيًا على الانضمام لسوق العمل
- أن يكون جاد في البحث عن فرصة عمل جديدة ومناسبة
- أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 20 سنة والحد الأقصى للعمر 40 سنة.
- ألا يكون المتقدم من الموظفين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة
- ألا يكون المتقدم أحد الدارسين بالقطاعات التعليمية أو أحد المسجلين بالبرامج التدريبية
- ألا يكون قد سبق واستفاد المتقدم من برامج دعم العاطلين
- ألا يكون المتقدم أحد المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي.
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