التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر توكلنا tawakkalna رابط مباشر

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عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر توكلنا من الخدمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية بعد أن قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الدعم من خلال التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر المركز الوطني لزراعة الأعضاء بعد الوفاة، مشيرًا إلى إتاحة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر توكلنا tawakkalna في القريب العاجل من أجل التسهيل على المواطنين من أي مكان في المملكة على الهاتف الجوال بسهولة.

التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر توكلنا

أشارت السلطات في المملكة العربية السعودية إلى توفير التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر توكلنا في الفترة المقبلة لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في المملكة حيث أن مع فيروس كورونا أصبح استخدام تطبيق توكلنا بكثافة فهو من أشهر التطبيقات الإلكترونية التى تسهل على خدمات الصحة في ظل الأزمة التى يمر بها العالم، فيوفر تطبيق توكلنا تصاريح العمرة ونصائح للوقاية من الوباء، ومتابعة الوضع داخل المملكة وخارجها واستخراج تصاريح العمرة وزيارة الأماكن المقدسة، كما أن تطبيق توكلنا متاح على الهاتف الجوال للتحميل سواء على أجهزة الهواتف الآيفون والاندرويد، ويمكن تحميله من خلال الروابط التالية:

وحاليًا يمكنكم الدخول على المركز السعودي لزراعة الأعضاء www.scot.gov.sa من أجل التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

شروط التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء في السعودية

هناك شروط محددة حتى يتم التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء في السعودية بعد الوفاة تتمثل في التالي:

لايقل عمر المتبرع عن 18 سنة.

الحالة الصحية للمتبرع جيدة.

معرفة أهل المتبرع بقراره.

الدقة في كتابة البيانات حتى لايتم السيطرة على تجارة الأعضاء.

تشكيل لجان متخصصة لفحص المتبرع وأعضائه.

يمكن للمتبرع أن يغير رغبته في أي وقت.

يشترط ألا يكون المتبرع ممن يتناولون المخدرات والكحول.

بذلك أصبح لديكم تفاصيل شاملة عن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر توكلنا tawakkalna أو عبر المركز السعودي لزراعة الأعضاء.