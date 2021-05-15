تابع تفاصيل إعانة البحث عن عمل 1442هـ في المملكة العربية السعودية

إعانة البحث عن عمل باتت من الجمل الأكثر بحثاً في الساعات الأخيرة، حيث هناك الكثير من التغييرات التي أضيفت إلى موضوع الإعانة الخاصة للبحث عن عمل في المملكة السعودية، هذا وقد تم نشر كافة التفاصيل الحديثة في الجريدة الوطنية الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بالمملكة، وتجدر الإشارة إلى أنه يركز هذا النظام في فكرة الأساسية على الرقي بمستويات الكوادر البشرية في مجالي التدريب والتأهيل، كما يساعد كذلك على زيادة الوعي والكفاءة للباحثين على عمل ويساهم بصورة كبيرة على تأهيل الباحث للإنخراط في أسواق العمل المختلفة، والآن نعرض لكم من خلال موقعكم “ثقفني” أبرز تفاصيل إعانة البحث على عمل في المملكة العربية السعودية 1442هـ في السطور القادمة.

أبرز الشروط الواردة لتنظيم إعانة البحث عن عمل

نعرض لكم في هذه الفقرة من الموضوع، أبرز الشروط الواردة “بإعانة العمل”، كما نرفق صور تحتوي على كافة المواد التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي؛

على المتقدم أن يكون حاملاً للجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون مقيماً إقامة كاملة على الأراضي السعودية.

ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاماً، وألا يزيد عن 40.

كما يجب أن لا يكون هناك نسبة عجز تعيق المتقدم عن عمله.

لا يجوز تقديم آي من موظفي قطاعي العام والخاص.

عدم الحصول على معاش تقاعدي بالنسبة لآي من المتقدمين لإعانة البحث على عمل

عدم تسجيل آي سجل تجاري بأسم المتقدم، أو مالك لآي أنشطة تجارية.

كما أنه من الضروري كذلك أن لا يكون المتقدم طالباً أو مقيد بآي مرحلة تعليمية أو تدريبية في السعودية.

كما يعد شرطاً أساسياً عدم استفادة المتقدم من هذا البرنامج مسبقاً، أو استفاد من برنامج صعوبة الحصول على عمل.

ويمكنك التقديم للإعانة عن طريق الرابط الرسمي صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

فترة الصرف والمبالغ التي تصرف للمستفيدين

أما فيما يختص بفترة صرف إعانة البحث عن عمل، فوفقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، فقد حُددت فترة 15 شهراً لكون فيهم قد تم صرف كافة المبالغ المالية التي تختص بالقيمة الإجمالية الإعانة. وعلى ذلك فيوجد هناك الكثير من الفئات المالية للإعانة وهم كما يلي: