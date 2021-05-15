نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز السعودي لزراعة الأعضاء تسجيل الدخول في 28 مركز.. ورابط التسجيل على توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة المركز السعودي لزراعة الأعضاء تسجيل الدخول في حوالي 28 مركز منتشرين في المملكة العربية السعودية، يتيح للمواطنين إمكانية التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء بالأعضاء بعد الوفاة مثلما يحدث في الدول المتقدمة، تمكن المركز السعودي لزراعة الأعضاء من نجاح عمليات زراعة الكلى والكبد والقلب والرئتين بنسبة 95 %، الأمر الذي دفع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء على المركز السعودية للتبرع بالأعضاء لدفع المواطنين إلى اتخاذ هذه الخطوة.

المركز السعودي لزراعة الأعضاء تسجيل الدخول

يزداد البحث عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء تسجيل الدخول من كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بعد مطالعة بعد مطالعة شروط التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء حتى يتمكنون من تسجيل الدخول على المركز السعودي لزراعة الأعضاء بطريقة سليمة.

قال مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور محمد الغنيم، إن السعودية تتبوأ مكانة متقدمة من بين دول العالم ودول مجموعة العشرين، حسب تقرير السجل العالمي لزراعة الأعضاء والتبرع بها 2019م للتبرع بالأعضاء من الأحياء، حيث تقدمت من المركز الخامس إلى الثاني في العام 2019م، وأيضاً فيما يخص التبرع بالكلى من الأحياء تقدمت السعودية من المرتبة السابعة للثانية (2018م – 2019م)، وبالنسبة للتبرع من الأحياء لجزء من الكبد تقدمت السعودية من المركز الرابع إلى الثالث على المستوى العالمي

الضغط على رابط المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

أدخل خدمة التسجيل كمتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

تسجيل البيانات المطلوبة

حدد العضو المراد التبرع به.

حدد فصيلة الدم.

إضافة اسم المستخدم.

حدد كلمة المرور

الموافقة على الشروط والأحكام.

معرفة الأسرة بالتبرع

النقر على حفظ.

التبرع بالأعضاء في السعودية بعد الوفاة على توكلنا

ويمكن التبرع بالأعضاء في السعودية بعد الوفاة على تطبيق توكلنا على الهواتف المحمولة من أجل التيسير على المواطنين والمقيمين في المملكة التسجيل في التبرع بالأعضاء بسهولة، على أن يعمل الموقع على نقل المعلومات بشكل لحظي للمتبرعين بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة.